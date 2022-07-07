接機釀BA.5家戶群聚 接機5原則、開窗勿交談
指揮中心昨公布國內首例BA.5變異株家戶群聚，母子兩人開車前往接機，疑似遭自美返台的家人傳染病毒，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，不會因此加嚴邊境或禁止親友接機，但提醒接機車輛比照防疫車隊，落實五項防疫原則，雙方溝通確認機場落地唾液ＰＣＲ結果，若入境旅客為陽性，接機親友應做好自我健康監測，有症狀就快篩。
羅一鈞指出，目前入境旅客約四分之一是由親友開車接送，這起事件凸顯接送可能風險，再次提醒，務必遵守防疫規範，落實五項防疫重點。
首先接送者應至少完成兩劑疫苗接種，且以打滿三劑者優先，過程需戴手套、佩戴口罩。親友上車前，應以酒精消毒其雙手、鞋底、行李。車內不可飲食，且要適度開窗，保持充分通風。
車上所有人全程都要戴口罩，避免交談、碰觸。完成接送後清消全車，特別是乘客容易觸碰的區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等，要加強擦拭。
羅一鈞說，緊閉車窗，即使開冷氣，仍是同一批空氣循環，沒有外來空氣進來稀釋可能帶有病毒的空氣，若車程較長，即使全程戴口罩仍可能傳染。
羅一鈞表示，目前針對感染BA.4、BA.5變異株的境外移入個案進行第一圈的採檢，視情況是否需要擴大疫調，並不打算採取額外限制措施。
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