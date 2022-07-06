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苗栗縣獲撥Novavax疫苗1萬劑 7/11開打

中央社／ 苗栗縣6日電

首批Novavax疫苗，苗栗縣獲撥1萬劑，縣府今天表示，規劃於11日在苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮辦理夜間接種站，每站限額500人，其餘配發合約醫療院所供民眾預約施打。

苗栗縣政府今天透過新聞稿指出，縣內今天新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）882例，累計今年度苗栗縣確診個案已達7萬6822人，確診率約14.43%，防疫仍不可掉以輕心。

衛生局指出，首批Novavax疫苗50.4萬劑日前運抵台灣，苗栗縣獲撥1萬劑，預定於7月11日開始施打，為便民服務，商請醫院利用學校場地辦理苗栗市、竹南鎮、頭份市及苑裡鎮4大人口鄉鎮市夜間疫苗接種站，每站限額500人，請有意願施打民眾洽詢4家執行醫院預約。

衛生局指出，其餘8000劑，將分配至縣內合約醫療院所，供符合接種者於7月11日至15日進行預約施打，因疫苗配發數量有限，用罄為止。

衛生局表示，Novavax是蛋白次單位疫苗，與流感疫苗、B肝疫苗、HPV疫苗為相同製程方式，是最常見疫苗種類之一。根據中央流行疫情指揮中心公布施打對象為18歲以上民眾不分劑次接種，無論之前施打疫苗廠牌為何，都可以考慮「混打」Novavax疫苗，但須符合每劑次之間隔時間。

新冠肺炎 Novavax疫苗

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