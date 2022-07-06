花蓮新冠感染率18.58% 7/8起預約打Novavax疫苗
花蓮縣衛生局今天表示，首批Novavax疫苗8日起開放18歲以上民眾預約接種，並可與其他廠牌交替使用，建議確診者自發病日或確診日起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗。
花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，衛生局長朱家祥說明，花蓮縣今天新增607例COVID-19確診個案，全縣累積確診病例6萬3061例，感染率為18.58%，即每5人中有1人曾染疫。
居家照護新增493例，住院有75人，還在隔離中有537人；通報途徑分別為醫療院所88人、醫療診所（含衛生所）476人，外縣市醫療院所43人；專責病房尚有134床，收治量能充裕。
中央公布次蛋白疫苗Novavax疫苗抵台，花蓮縣預計首批Novavax疫苗在8日配送抵達，朱家祥說，8日起開放18歲以上民眾預約接種，並可與其他廠牌交替使用，全縣共有50家疫苗合約醫院、診所及13鄉鎮衛生所預約接種。
朱家祥公布花蓮縣確診個案數分析圖顯示，5月28日至6月1日為高原期，之後的「7日平均數」呈現緩降的平原期，目前7日平均確診數已低於600人，顯示花蓮疫情正穩定緩降中。
另外，分析花蓮縣確診年齡，14歲以下年齡人口占比為11.5%，確診人口占比為15.7%；65歲以上年齡人口占比為18.7%，確診人口占比為13.2%，可見花蓮被感染者以14歲以下較多，請家長經審慎評估後應盡速為家中小孩預約接種疫苗。
▪【疫情專題】7月6日新增本土34,499例、境外移入78例 確診死亡95例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言