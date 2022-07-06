第4劑疫苗接種率低 新北：疫情趨緩讓長者意願降

新北市府今天表示，COVID-19疫苗接種第4劑的狀況不熱烈，仍鼓勵擁有資格者要儘速接種以防中重症；至於Novavax疫苗預計8日配抵，5家醫院開專診接種，其餘醫院診所陸續開診。

新北市長侯友宜在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，及上午的防疫應變會議都表示，近半個月每天約5000多例新增病例，以確診病例的7天平均數觀察疫情發展，下降曲線呈現緩慢趨勢，故仍必須戰戰兢兢，要做好基本防疫。

侯友宜說，新北居家照護有67萬餘人，為全國最高數量，其中，有8成為基層診所照顧，2成由核心醫院承擔，可讓醫院的醫療量能調整為照顧其他的疾病；這些醫療運作恢復常態，要謝謝基層診所與醫院醫護人員。

衛生局下午公布，新北今天COVID-19確定病例5324人，居家照護執行中1萬5855人，居家隔離列管數8967人。

侯友宜說，依照衛生局統計，第4劑疫苗接種率為3.92%；觀察接種狀況不熱烈，希望有資格者儘速接種，以降低確診併發中重症的機率。

衛生局發言人高詩琪下午告訴中央社記者，初步分析民眾接種第4劑動力不強的原因，一方面是新北確診人數高，3個月內不建議接種；另外，疫情趨緩也讓長輩的接種意願降低；衛生局仍呼籲民眾接種第4劑。

高詩琪說，衛生局也接獲部分民眾詢問，家中長輩擔心副作用，連1劑疫苗都沒有接種過，詢問何時可以接種Novavax疫苗。

衛生局說，Novavax疫苗預計8日配抵，因物流配送因素，亞東醫院、衛福部雙和醫院、衛福部台北醫院、台北慈濟醫院、淡水馬偕醫院等5家醫院，8日起開設專診提供接種服務；至於其餘的醫院、診所、衛生所或區域醫院，也將視到貨配送狀況陸續開診接種。符合接種資格者，第1劑至第4劑都可以接種。

民政局長柯慶忠表示，統計居家關懷人數下降，關懷與諮詢電話，下降為每天約為500通，關懷中心從市府6樓大禮堂移回到9樓災害應變中心。

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