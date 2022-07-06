幼兒莫德納抵台 23日屏東開放施打
首批可供6個月到5歲的幼兒莫德納已抵台，屏東預計23日開放接種，縣府表示，全縣2萬9195名的幼兒，依施打量能，估2至3週可完成接種。
屏東縣政府今天發布新聞稿指出，6日新增1362例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診1258人，占確診量92.3%；截至5日，居家照護累計10萬9030人。
縣府表示，23日至24日，幼兒莫德納開打，家長可帶孩子至屏東基督教醫院，也可以到32家小兒預防接種合約醫療院所、33個鄉鎮衛生所疫苗門診接種，採預約制。
縣府指出，目前全縣6個月到5歲幼兒共計2萬9195名，醫療院所每週可施打量能為9770人，預估2至3週即可施打完成接種。
此外，9日上午縣府也開設Novavax疫苗隨到隨打，分別在屏東火車站，可施打500劑及33個鄉鎮衛生所。
衛生局統計，統計至5日，屏東疫苗施打193萬8814劑次，第1劑g施打率為88.88%、第2劑82.14%、第3劑66.59%、第4劑3.31%；呼籲65歲以上長輩和55歲以上原住民，在7月底前打疫苗皆能領500元禮券與2劑快篩試劑。
疫情快報
▪【疫情專題】7月6日新增本土34,499例、境外移入78例 確診死亡95例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言