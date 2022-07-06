首批莫德納嬰幼兒疫苗21日配送 縣市規劃接種站

莫德納嬰幼兒COVID-19疫苗首批45萬劑抵台，效期至今年底，指揮中今天表示，接種規劃由各縣市政府安排，但若要設接種站，建議考量家長接送時間、場地舒適性等。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午疫情記者會中表示，這批疫苗效期至今年12月25日，檢驗封緘預估20日完成，21日起配送各縣市政府，再提供6個月至5歲幼兒基礎劑接種使用。

至於接種方式，莊人祥表示，由各縣市政府規劃，大致包括到醫療院所或幼兒園接種等幾種方式，有些縣市會在國小開設中型接種站，建議如果要設接種站，應考量家長方便接送時間、場地舒適性等。

外界關注未來是否開放6個月至5歲幼兒接種追加劑（第3劑），莊人祥表示，目前衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）尚未討論這部分。

據指揮中心統計，截至目前為止，COVID-19疫苗累計接種5830萬3126人次，接種人口涵蓋率第一劑91.34％、第二劑84.47％、基礎加強劑接種率0.85％、追加劑接種率70.45％（若以符合追加劑接種間隔，人數統計約 94.12％）。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共1萬2343床、空床7044床、空床率57.1％，其中台北區51.1％、北區55.3％、中區60.8％、南區53.4％、高屏區61.7％、東區70.3％；55家集中檢疫所共7610床、空床數5276床、空床率69.3％；48家地方加強型防疫旅館3857床、空床數1558床、空床率40.4％。

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