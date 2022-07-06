桃園市規劃Novavax疫苗專案 提供2.5萬人次接種
桃園市政府今天說，11日規劃Novavax疫苗接種專案，全天開設26處社區接種站，提供18歲以上符合資格者免預約接種服務，採現場發號碼牌依序進行，提供2萬5000人次接種量能。
桃園市政府下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心下午公布桃園新增3687例本土個案，相較昨日，桃園疫情單日增加18.29%，其中65歲以上個案占6.57%、18歲以下個案占20.42%，疫情穩定收斂，整體趨勢緩慢往下。
桃園市政府表示，首批Novavax疫苗到貨後，市府規劃11日上午8時到12時、下午1時到4時，開設26處社區接種站，提供18歲以上符合接種資格者，免預約接種服務，現場將發號碼牌依序接種，共計提供2萬5000人次接種量能，13區衛生所也將依服務量能，規劃開設疫苗門診時段，歡迎符合資格民眾踴躍接種。
桃園市政府指出，市府在6日、8日及9日，全天開設26處社區接種站提供接種服務，6日提供的是BNT與高端疫苗、8日與9日則提供莫德納與高端疫苗，這3天不限劑次，只要符合接種資格，都可以前往施打，但注射BNT疫苗須滿12歲以上，接種莫德納需18歲以上、施打高端疫苗要20歲以上。
疫情快報
▪【疫情專題】7月6日新增本土34,499例、境外移入78例 確診死亡95例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言