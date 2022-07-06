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桃園市規劃Novavax疫苗專案 提供2.5萬人次接種

中央社／ 桃園6日電

桃園市政府今天說，11日規劃Novavax疫苗接種專案，全天開設26處社區接種站，提供18歲以上符合資格者免預約接種服務，採現場發號碼牌依序進行，提供2萬5000人次接種量能。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心下午公布桃園新增3687例本土個案，相較昨日，桃園疫情單日增加18.29%，其中65歲以上個案占6.57%、18歲以下個案占20.42%，疫情穩定收斂，整體趨勢緩慢往下。

桃園市政府表示，首批Novavax疫苗到貨後，市府規劃11日上午8時到12時、下午1時到4時，開設26處社區接種站，提供18歲以上符合接種資格者，免預約接種服務，現場將發號碼牌依序接種，共計提供2萬5000人次接種量能，13區衛生所也將依服務量能，規劃開設疫苗門診時段，歡迎符合資格民眾踴躍接種。

桃園市政府指出，市府在6日、8日及9日，全天開設26處社區接種站提供接種服務，6日提供的是BNT與高端疫苗、8日與9日則提供莫德納與高端疫苗，這3天不限劑次，只要符合接種資格，都可以前往施打，但注射BNT疫苗須滿12歲以上，接種莫德納需18歲以上、施打高端疫苗要20歲以上。

新冠肺炎 Novavax疫苗

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