返回常態生活！學者籲階段性解封
【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】疫情不是只有確診數！台大公衛學者陳秀熙6日於線上記者會表示，政府至今對疫情仍採取高度管理措施，不僅打亂常規醫療流程，更造成民眾莫大的心理壓力，呼籲政府施行流感化監測與階段性解封。台大護理學系助理教授張榮珍根據英國研究指出，多數民眾在疫情期間都出現抑鬱情況，而音樂、瑜珈等活動都有助於緩解壓力。
疫情導致間接死亡
陳秀熙說明，疫情流行的狀況下，多採用集中隔離的高度管理措施，導致民眾擔憂遭到感染，造成莫大的心理壓力；而且防疫措施打亂常規醫療照顧流程、阻礙健康促進活動，造成衍生的間接死亡，根據內政部資料推估，今年6月超額死亡達到30％。
若要解決上述的問題，陳秀熙直言，不能只靠疫情控制，更要將目前的大流行監測方式，改為進入地方流行的流感化監測，階段式實行境外解封、去汙名化等措施，並運用流行病監測系統及口罩政策，恢復新常態生活。
台灣大學公衛學院預防醫學與流行病學研究所研究助理黃聖雯分享，歐洲各國的口罩政策都逐漸採取軟性建議，而許多亞洲國家也採條件式放寬，例如越南、菲律賓、印度等國僅須在公共場所、封閉環境中戴口罩；韓國、日本等國則是在無法保持距離場所，才需要戴口罩。
心理焦慮應求紓解
台大護理學系助理教授張榮珍表示，在新冠肺炎甫爆發時，大多國家都歷經全國封鎖、限制社交活動等狀況，造成群眾莫大的心理壓力。隨著疫情趨緩，民眾滿心期待解封時，卻又出現傳染力極強的Omicron，各國又祭出各種額外限制。根據英國研究指出，該國有4成以上的男性與5成以上女性出現抑鬱的情況。
她進一步說，尤其是年長者原先就面臨到親友陸續過世、兒女離家等狀況，加上新冠肺炎造成的生活壓力，孤獨與焦慮感等負面感受就被持續放大。她呼籲，要回到新常態生活不僅是控制確診數，更應推廣相關計畫，增加老年人適當的身體活動與社交互動。
此外，張榮珍指出，根據問卷調查結果，在不依賴藥物的狀況下，瑜珈與音樂也能有效緩解憂慮及壓力狀況，民眾在家不妨也可以嘗試看看。
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