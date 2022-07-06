QA整理包／幼兒莫德納21日開打 常見副作用有哪些？會引發心肌炎嗎？

指揮中心發言人莊人祥表示，45萬劑幼兒莫德納疫苗於7月6日上午抵台，預計7月21日起分送至各縣市，屆時將提供6個月至5歲幼兒接種。幼兒疫苗劑量到接種部位都和成人不同，也有家長擔心副作用，「聯合新聞網」整理了8個QA，一次解答。

Q1：幼兒施打疫苗安全嗎？

A：台大醫師李秉穎指出，幼兒感染新冠肺炎的風險遠高於流感等其他疾病，新冠肺炎對幼兒的危害也高於流感，因此建議幼兒接種疫苗防止中重症，且幼兒接種疫苗的整體效益大於風險。

Q2：幼兒施打疫苗的劑量及間隔為何？

A：食藥署表示，經整體評估其有效性及安全性，並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議核准莫德納疫苗緊急使用授權，可適用於6個月至5歲兒童的基礎接種，施打兩劑，每劑0.25ml（含25微克的mRNA），施打間隔28天。

6個月至5歲幼兒莫德納 新冠疫苗接種建議。圖／指揮中心提供

Q3：幼兒施打莫德納疫苗的接種位置？

A：指揮中心表示，接種部位建議未滿2歲的嬰幼童接種大腿前外側股外側肌、2歲以上幼童則接種在非慣用手的上臂三角肌。

台大醫師李秉穎解釋，由於幼兒手臂皮膚較薄，因此2歲以下就建議打在大腿外側，2歲以上由於手臂三角肌比較肥厚，即可打在手臂，而染疫幼兒則建議間隔3個月後再接種疫苗。

Q4：接種疫苗後常見的副作用有哪些？

A：6個月至5歲幼兒接種後可能發生的常見副作用，如躁動哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅斑及腫脹等。如出現發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應速就醫釐清病因。

6個月至5歲幼兒莫德納新冠疫苗接種後注意事項。圖／指揮中心提供

Q5：接種疫苗後出現副作用時，要如何通報？

A：指揮中心表示，接種後可透過接種單位提供的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報，協助家長關注子女皆種後狀況，提升對新冠疫苗安全性監測、相關官宦照護及因應效率。

Q6：幼兒接種疫苗後會引發心肌炎／心包膜炎嗎？症狀有哪些？

A：李秉穎表示，心肌炎是指心臟肌肉發炎，心包膜炎是包圍心臟周圍的纖維組織發炎，這兩個情況可以單獨或同時發生。通常極少數個案發生在接種後14天內，較常發生在接種第二劑之後以及年輕男性身上。

因此如果接種疫苗後28天內出現心肌、心包膜炎症狀，如胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸，如心跳不規則、跳拍或顫動、運動耐受不良，如走步路就很喘、沒有力氣爬樓梯、暈厥、呼吸急促，應立即就醫。

兒童皆種mRMA疫苗後應注意的心肌炎／心包膜炎。圖／指揮中心提供

Q7：幼兒曾確診過，可以接種疫苗嗎？

A：通常狀況下幼兒染疫並痊癒後，指揮中心建議仍可依時程接種新冠疫苗，不過由於感染新冠肺炎後在短期內會降低再次感染的風險，如確診孩童有意願接種疫苗，建議可自發病日或確診日（無症狀感染者）起計算，「至少間隔3個月」後，再接種新冠疫苗。

Q8：幼兒莫德納疫苗和一般莫德納疫苗有何不同？

A：指揮中心發言人莊人祥表示，此次到貨的新版莫德納疫苗為50毫克包裝，是先前莫德納100毫克的半劑量，而給6個月至5歲幼兒施打為25毫克，因此新疫苗每劑可提供2名幼兒施打。

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