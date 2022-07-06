邊境政策太嚴苛 民眾黨籲放寬至4萬人

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「各國已經陸續解封，台灣在多項疫情韌性指標落後各國，應即擴大開放！」民眾黨立委邱臣遠與張其祿6日呼籲政府擴大邊境入境人數至每周4萬，減免疫苗護照旅客通行限制。邱臣遠說，日本、韓國、馬來西亞等國已陸續解封，台灣不能再以清零心態限縮邊境。張其祿直言，台灣現在的防疫還比中國落後。

邊境防疫太嚴格

邱臣遠說，許多國家都已陸續開放，台灣卻仍維持入境「3+4」居隔與每周2.5萬人次入境的規定，實在太嚴格。他更痛批，民眾黨曾在6月29日邀集衛福部、交通部與內政部的官員討論防疫政策，但衛福部卻在前一天說不來，導致其他部會群起效尤，「完全藐視國會監督」，要求衛福部說明。

另外他說，行政院長蘇貞昌與防疫指揮官陳時中都說要與疫共存，但如今本土疫情已脫離高峰，國際新變種防不勝防，在醫療量能有提升下，也要兼顧經濟發展與國人移動權利。入境人數限制已導致機票價格大漲，這樣對想從疫情比台灣平穩的國家回國的民眾很不公平。

韌性指標輸中國

因此他建議，指揮中心應該放寬入境人數至每周4萬人，並視醫療量能逐步調整「3+4」居隔政策。張其祿拿出《彭博》最近的防疫韌性排名指出，共有54個國家接受評比，台灣卻排名53，只比香港好，原因就出在「航班載客能力」只贏過香港，「接種疫苗後出入境開放程度」甚至還輸給中國。

張其祿也舉例，許多歐美國家回台班機大多清晨5、6點飛抵台灣，但台灣入境的第一天是不算在「3+4」裡面的，等於又多花一天檢疫，讓指揮中心將檢疫天數縮短的美意打折扣，而且人人入境都要做口水快篩，對醫療量能也造成不小負荷，更何況回國前還要3天PCR，許多國家只要有打3劑疫苗就可免於隔離。

總量管制無依據

因此民眾黨團呼籲，1.漸進調整入境檢疫天數、2.增加入境人數至4萬人，並公布解封時程，檢討旅客入境防疫措施，讓國外僑胞與台商可提前準備。

曾擔任機師的民眾黨台北市議員候選人張志豪說，指揮中心無法提出總量管制的科學依據，卻限制人民遷徙自由，需要好好檢討。

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