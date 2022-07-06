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6月超額死亡30% 學者示警：這事再拖 暑假仍超額死15%

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今提醒，若不考慮WHO所建議的過渡期監視政策，納入更多層面考量，會導致很多不必要的超額死亡，流行曲線也無法下降如預期。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播
台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今提醒，若不考慮WHO所建議的過渡期監視政策，納入更多層面考量，會導致很多不必要的超額死亡，流行曲線也無法下降如預期。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播

台灣新冠本土疫情趨緩，但各項監測及通報隔離標準，仍採取相當嚴格的第五類法定傳染病，對於常規醫療流程造成莫大干擾。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今說，疫情導致的直接死亡已經受到控制，但更重要的是，防疫措施嚴重打亂常規醫療照顧流程、阻礙健康促進活動而衍生之間接死亡，根據內政部全死因死亡數推估，今年6月超額死亡達到30％。

陳秀熙預估，如果不趕快將目前的大流行監測方式，改為進入地方流行的流感化監測，並將第五類法傳改列為較寬鬆的第四類法傳，7、8月超額死亡仍會分別達到15%、10%，單日個案數還是會在每天2萬到3萬之間徘徊。若有調整，不僅能促進醫療照護正常化、減少超額死亡，7月底個案數可望降低到1萬2000多人，8月可降低到單日萬例以下，約6000多例。

不過，進入過渡期監測，口罩政策仍不可鬆綁。陳秀熙表示，因為疫情高峰較高的歐美及香港、南韓等，因為高峰期已經大規模感染、犧牲許多脆弱族群，所以進入地方流行時，感染率僅0.02%，口罩令目前都放寬較多。

然而。台灣屬於高峰相對較低的國家，綜觀流行曲線同屬此類的紐西蘭、澳洲、新加坡等國，進入地方流行後仍有大約0.1%的感染率，口罩令等非藥物公衛防疫措施（NPI）的放寬程度會比較保守。

「台灣已經要接軌地方流行了！」陳秀熙指出，從台灣不同地理區域的年齡別曲線，可以很清楚看到，各區、各年齡都一致往感染率0.2％方向收斂，例如50到69歲低於0.15%，0到19也低於0.2%，可預測趨勢將持續到8月。疫情曲線收斂是中重症減少的基礎，抗病毒藥物和追加劑持續施打，也有決定性的效果，目前中重症及死亡降幅都已經接近50％。

然而，上述這些都只是「直接死亡」的部分，超額死亡包括疫情導致的直接與間接死亡，若不能降低「間接死亡」的部分，超額死亡仍會持續。

「台灣如果不考慮WHO所建議的過渡期監視政策，納入更多層面考量，會導致很多不必要的超額死亡，流行曲線也無法下降如預期。」陳秀熙說，「地方流行的監測指標。必須要加入經濟和社會指標的影響。」

因為即便疫情控制好，醫療量能短缺、長期害怕感染的精神心理壓力、長期的NPI、黑數汙名、邊境管制、隔離檢疫，都讓生活緊張，造成間接傷害。例如打亂慢性病和癌症的就醫常態、影響到醫療機構常規照顧流程，無法進行社交和文化藝術活動也會影響精神心理健康。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今提醒，今年6月超額死亡達到30％，若不調整為地方流行監測方式，7、8月超額死亡仍有10到15%。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播
台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今提醒，今年6月超額死亡達到30％，若不調整為地方流行監測方式，7、8月超額死亡仍有10到15%。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播

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