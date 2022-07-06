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首批莫德納嬰幼兒疫苗抵台 45萬劑送冷儲存放

中央社／ 桃園機場6日電

首批莫德納嬰幼兒疫苗約45萬劑今天上午運抵桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心存放，由於疫苗抵台後還需14天檢驗封緘，預計最快在21日開放施打。

台灣購買的首批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納嬰幼兒疫苗約45萬劑，由華航CI-74班機自荷蘭阿姆斯特丹機場啟運來台，班機在上午8時17分抵達桃園國際機場。

班機落地後滑行停靠於B5停機坪，經消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，直接運送至指定冷儲物流中心進行檢驗封緘作業，再提供給6個月至5歲孩童施打。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在昨天下午的疫情記者會中表示，根據目前掌握到的消息，首批莫德納嬰幼兒疫苗約45萬劑，可供90萬名6個月至5歲孩童施打。

莊人祥說，這批疫苗抵台後還需進行14天檢驗封緘，最快7月21日就會陸續配送到各縣市，可能當天下午就可以開打。

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