Novavax及第2劑兒童疫苗接種 新北8日起開打
新北市長侯友宜今天表示，5至12歲兒童第2劑COVID-19疫苗，新北市明天起預約，8日開打；Novavax疫苗，也將於8日起在新北5家醫學中心等開設專診提供接種服務。
侯友宜下午主持新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，會中公布新北市今天新增本土確診個案4930例，居家照護執行中1萬6598人，居家隔離列管數8233人。根據確診統計圖中，曲線一直緩降中，但速度很慢，民眾仍要做好防疫工作。
至於兒童疫苗接種，6至11歲莫德納、5至11歲輝瑞兒童第2劑COVID-19疫苗，新北市將於明天上午9時至7日上午11時開放預約，8日及9日在243家醫療院所提供接種服務，第1、2劑皆可接種。
新北市衛生局表示，因應11歲兒童打完疫苗後剛滿12歲，適用兒童疫苗間隔4週的規定，第2劑疫苗可施打青少年的劑量。
Novavax疫苗預計8日配抵新北，預計劑數約6萬到8萬劑，侯友宜表示，亞東醫院、雙和醫院、部立台北醫院、慈濟醫院、淡水馬偕醫院等5家醫學中心或區域醫院，從8日起開設專診提供接種服務。
另外，有30家醫院、329家診所、29區衛生所也將陸續開診並提供接種服務，第1、2、3、4劑皆可接種。
疫情快報
▪【疫情專題】7月5日新增本土35,914例、境外移入101例 確診死亡103例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言