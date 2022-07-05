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Novavax及第2劑兒童疫苗接種 新北8日起開打

中央社／ 新北5日電

新北市長侯友宜今天表示，5至12歲兒童第2劑COVID-19疫苗，新北市明天起預約，8日開打；Novavax疫苗，也將於8日起在新北5家醫學中心等開設專診提供接種服務。

侯友宜下午主持新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，會中公布新北市今天新增本土確診個案4930例，居家照護執行中1萬6598人，居家隔離列管數8233人。根據確診統計圖中，曲線一直緩降中，但速度很慢，民眾仍要做好防疫工作。

至於兒童疫苗接種，6至11歲莫德納、5至11歲輝瑞兒童第2劑COVID-19疫苗，新北市將於明天上午9時至7日上午11時開放預約，8日及9日在243家醫療院所提供接種服務，第1、2劑皆可接種。

新北市衛生局表示，因應11歲兒童打完疫苗後剛滿12歲，適用兒童疫苗間隔4週的規定，第2劑疫苗可施打青少年的劑量。

Novavax疫苗預計8日配抵新北，預計劑數約6萬到8萬劑，侯友宜表示，亞東醫院、雙和醫院、部立台北醫院、慈濟醫院、淡水馬偕醫院等5家醫學中心或區域醫院，從8日起開設專診提供接種服務。

另外，有30家醫院、329家診所、29區衛生所也將陸續開診並提供接種服務，第1、2、3、4劑皆可接種。

新冠肺炎 Novavax疫苗

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