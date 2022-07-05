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染疫解隔仍不適卻非長新冠 中醫調養緩解後遺症

中央社／ 台中5日電

許多確診患者在解隔離後，仍持續咳嗽、頭痛，懷疑是否罹患長新冠，台中慈濟醫院中醫師指出，這是染疫後遺症，可透過中醫調養，依據每個人症狀，對症下藥緩解困擾。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台中慈濟醫院今天發布新聞稿指出，越來越多染疫病人治療後主要症狀緩解，但持續咳嗽、頭痛，覺得是否變成「長新冠」病人。中醫部醫師鄭宇真表示，這是染疫後遺症，還不到長新冠定義範圍。

世界衛生組織定義，「長新冠」是指曾感染「新冠病毒」3個月內，不適症狀持續超過2個月，無法以其他診斷來解釋症狀。統計數據顯示，感染COVID-19病人大約15至20%會有持續性後遺症，最常見「疲勞、咳嗽或呼吸困難、胸悶、肌肉關節疼痛、頭痛、記憶力變差及失眠」等，雖無致命危險，卻影響生活品質。

鄭宇真表示，「新冠肺炎流行」在中醫屬於「疫病」範疇，就是古人對傳染病統稱；雖染疫病人經過隔離期治療，多能緩解發燒、喉嚨痛、咳喘等主要症狀，但仍有部分病人會殘留後遺症狀，即使症狀輕微，也不能輕忽。

38歲王小姐染疫後，只要講話時吹到風、接觸冷氣就不斷咳嗽，經過診脈確認王小姐沒有餘邪，以滋陰藥物治療，讓身體水分豐盈，緩解咳嗽症狀，1周後，王小姐咳嗽症狀明顯緩解。

42歲陳先生療後仍持續咳嗽、頭痛，注意力常無法集中，影響工作效率。鄭宇真診脈後發現，陳先生仍有餘邪未盡且氣陰兩虛，先透過中藥清除餘邪，佐以補氣養陰藥物，緩解陳先生症狀。

根據藥食同源觀念，平時保養上，鄭宇真建議，染疫後有類似症狀民眾可自行熬煮百合銀耳蓮子湯食用，除可養陰潤肺，緩解咳嗽，冰鎮後很適合作為夏季點心；另可將黃耆與枸杞子煮水飲用，在夏季補充水分也可補氣養陰，減少疲倦，改善染疫後遺症狀。

新冠肺炎 長新冠

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