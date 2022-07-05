接獲恩恩案報告 陳時中：部分需請新北再澄清
各方關切恩恩事件是否延誤就醫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，已收到新北市政府提供正式報告，初步了解其中一兩點需要請新北市府再澄清。
新北市中和區2歲童恩恩染疫死亡，恩恩父親尋找救護過程「消失的81分鐘」真相，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥6月28日表示，為了給家屬清楚說明，指揮中心請新北市政府提供正式報告，還原事實經過。
指揮中心指揮官陳時中上午出席衛福部記者會後接受媒體聯訪時被問到此事表示，已收到報告，會請相關單位看看有沒有需要溝通的，初步了解有一兩點要請新北市政府再澄清。
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