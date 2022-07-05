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北市Novavax疫苗開放預約 11日起診所施打

中央社／ 台北5日電

Novavax疫苗即將開打，台北市COVID-19疫苗接種登記系統今天上午9時開放預約，共準備2萬5762個名額，提供18歲以上成人預約，11日起到診所施打。

台灣透過COVAX機制獲配的首批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Novavax疫苗即將開打，台北市規劃2管道施打，包含透過疫苗接種登記系統預約到診所施打，以及醫院特別門診掛號施打。

台北市衛生局發布新聞稿指出，COVID-19疫苗接種登記系統今天上午9時開放預約，此次共提供5萬6777個名額，其中5750個為輝瑞兒童疫苗、1530個為兒童莫德納疫苗、2萬5762個為Novavax疫苗。

台北市副市長蔡炳坤透過媒體群組表示，開放預約1小時後，其中提供18歲以上民眾施打的Novavax疫苗，已有2817人完成預約；莫德納、BNT、高端、輝瑞兒童等其它廠牌疫苗，也有3299人完成預約。

蔡炳坤指出，此次預約到明天下午5時截止，接種日期為11日至17日，歡迎符合資格民眾踴躍預約接種。

此外，蔡炳坤說，因應民眾需求，已協調台大、長庚、博仁、和信、聯合醫院忠孝院區等6家醫院，8日起開設Novavax疫苗特別門診；11日起將增至22家醫院開設，即日起已陸續開放預約，民眾可逕洽醫院預約管道掛號。

衛生局說明，Novavax疫苗副作用較少，主要提供18歲以上民眾接種，每劑量0.5ml（毫升），可與其它廠牌COVID-19疫苗交替使用，民眾可依需求選擇接種。

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