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中市5日起設47長者疫苗快打站 優化提升舒適度

中央社／ 台中4日電

台中市政府今天表示，預計7月5日至7日再度加開47站疫苗快打站，提供65歲以上長者接種莫德納疫苗，並優化長者快打站，包含優化動線、增設水冷機等，提升整體舒適度。

市府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上防疫記者會，副市長令狐榮達會中指出，台中市今天新增3217例本土確診個案。

令狐榮達表示，台中已有15萬748名長者完成第4劑疫苗接種，涵蓋率36.62%，市府預計7月5日至7日，再度加開47站疫苗快打站，提供65歲以上長者接種莫德納疫苗，請民眾依名冊通知時段，分流前往快打站施打。

令狐榮達指出，市府全面提升優化這波長者快打站，包含優化動線、增設水冷機、涼風扇、遮陽棚、留觀區等，其中有9處快打站移至校園大禮堂，提升整體舒適度。

此外，中央日前已將價值新台幣500元禮券和2劑快篩的接種獎勵，延期至7月31日，因故無法如期施打的長輩，也可自行與醫療院所預約施打，同樣可領到獎勵品。

令狐榮達表示，台中疫情從這3天趨勢來看，2日新增4952例，較上周減少18.5%；3日新增4448例，較上周減少19.4%；到今天新增3217例本土個案，較上周一的4008例下降19.74%，顯示台中逐漸脫離高原期，疫情逐漸趨緩。

至於死亡個案部分，衛生局副局長陳麗娟指出，中央公布台中今天新增13例死亡個案，其中一名死亡案例為1歲4個月幼兒，個案因在家持續高燒41至42度，且有抽搐情形，因此緊急送醫，經診斷為腦幹腦炎，經使用抗病毒藥物跟抗生素治療，於7月1日上午死亡。

陳麗娟提醒，兒童若出現腦炎重症前驅症狀，應立即就醫，包括體溫大於41度、步態不穩、持續頭痛、持續嘔吐、抽搐、肌躍型抽搐、持續昏睡、意識不佳等情形，若出現這些症狀，請家屬自駕或撥打119，儘速前往醫院就醫。

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