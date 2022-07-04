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考量全球疫情回升21% 暫維持每週入境總量2.5萬人

中央社／ 台北4日電

全球COVID-19疫情近期回升21%，歐美增幅頗大，日韓、新加坡等國個案數上升，因應暑期旅遊增加及Omicron亞型BA.4及BA.5威脅，指揮中心暫維持每週入境總量2.5萬人。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，實驗室針對6月9日至26日182名境外移入病例，進行病毒基因定序，其中112人檢出Omicron新亞型變種病毒，占所有境外移入病例檢驗數的61.7%。外界關心每週2.5萬入境人數上限放寬及入境檢疫改為「0+7」天相關時程。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，今天舉行跨部會會議，考慮現階段國際疫情狀況，進入暑假時間出國機會增加，決定暫時維持單週總量2.5萬人，各類邊境防疫措施將持續現行方案執行，未來將根據國內醫療量能等，每週滾動式檢討。

外界對於單週2.5萬人入境的邊境管制質疑聲浪不斷，限令導致許多旅外民眾返鄉路迢迢，甚至可能影響年底選舉。莊人祥表示，指揮中心訂定單週入境人數2.5萬人沒有選舉考量，每週入境人數邊境管制算是邊境防疫的配套措施，沒有限制台灣民眾返台。

至於近期入境檢疫是否改為「0+7」天，莊人祥指出，台灣「3+4」天從6月15日開始執行，進一步放寬與否和國內疫情發展有關，台灣本土疫情還沒到山腰，參考鄰近國家鬆綁入境措施經驗，都是等到整體疫情降到比較低才開始放寬。

全球Omicron BA.4及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，甚至BA.5變異株於法國等部分國家取代BA.2變異株成為主流株，有毒理專家警告BA.5一旦入侵台灣社區，單日新增確診個案數可能再度突破8萬例。莊人祥回應，7月起持續維持現行口罩防疫規定，就是希望降低變異株對本土疫情影響。

莊人祥說，以現階段國際數據分析，BA.4及BA.5變異株傳播力比原本BA.2上升約10%，BA.4及BA.5重症率沒有提高。接種COVID-19疫苗可降低因染疫造成重症、住院或死亡風險，指揮中心呼籲還未打滿3劑或符合施打第4劑民眾應盡快接種。

準備出國的前台大醫院醫師林氏璧在臉書反映，自費PCR檢驗一人要新台幣3500元，一家4口出國，馬上增加1萬4000元成本。羅一鈞表示，PCR檢驗成本經多次估算，目前無降價空間，自費PCR價格區間為3000至3500元，若為急件則是4000至5000元。

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