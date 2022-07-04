南投青壯年第3劑接種率倒數第4 縣府籲快打滿
南投縣兒童、老人COVID-19疫苗接種進度不差，但30歲至64歲第3劑接種率低於平均值，全國倒數第4名，南投縣長林明溱今天呼籲打滿疫苗，迎戰秋冬可能的疫情。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，南投縣確診人數連續多天跌破千人。南投縣衛生局長陳南松今天在縣務會議報告指出，南投縣30歲至64歲青壯年族群第3劑疫苗接種率偏低，籲民眾打好、打滿疫苗，才有更好的防護保障。
林明溱表示，青壯年族群是國家主要生產力，為保護家人，拜託尚未打滿疫苗的縣民，多利用晚間或假日攜健保卡、疫苗接種卡，盡快至縣內87家合約醫療院所施打疫苗，才能迎戰接下來的秋、冬季節可能的疫情。
南投縣衛生局長陳南松說明，南投5歲至11歲幼童疫苗第1劑接種率80.2%，高於全國；整體完成第3劑疫苗接種率達69.1%，略低於全國，可說「小的、老的」接種進度都不錯，但青壯年30歲至64歲要再加油，30歲至49歲、50歲至64歲第3劑接種率皆為全國倒數第4名。
陳南松表示，縣府持續推出打疫苗加碼送禮品，18歲至64歲民眾接種疫苗，每人可獲快篩試劑，65歲以上、55歲以上原住民除快篩試劑，再加碼送價值新台幣500元生活用品，打滿3劑疫苗才有更好防護與保障，將疫情對生活、工作影響降到最低。
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