北市2.5萬劑Novavax疫苗 7/5開放預約
Novavax疫苗預計8日開打，台北市副市長蔡炳坤今天表示，已準備約2.5萬劑的量能，5、6日可透過疫苗預約系統，預約在下週施打，醫院門診則會從8日開打。
台灣透過COVAX機制獲配的首批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Novavax疫苗預計最快8日開打，蔡炳坤上午出席「台北老房子生活-與你蕉朋友」特展開展記者會後接受媒體聯訪，說明施打規劃。
蔡炳坤表示，明天上午9時開始，台北市疫苗預約系統將開放預約，這次準備約2.5萬劑的量能，供民眾預約在11日當週施打。
蔡炳坤指出，醫院特別門診部分，已協調台大、長庚、博仁、中心、和信及聯合醫院忠孝院區，6家醫院將從8日當天開始施打，11日起共22家醫院開始施打。
蔡炳坤說，針對Novavax疫苗，台北市已規劃約4萬劑的量能，2管道讓民眾預約接種，請有意願的民眾盡量使用。
至於6個月到5歲兒童的疫苗，蔡炳坤表示，中央已表達抵台時程延後，最快7月中、下旬開打，台北市已經在規劃了，等中央宣布後，將儘快讓家長可以選擇施打。
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