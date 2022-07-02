幼兒莫德納疫苗要來了 預計下周抵台、7月中下旬開打

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議6個月至5歲幼兒可接種2劑莫德納，針對幼兒莫德納疫苗到貨時間，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今接受媒體聯訪表示，預計下周會抵台，目前正在確認班機中。至於最快施打時間，將於7月中下旬開打。

指揮中心簽訂2000萬劑莫德納疫苗採購合約，預計7月初先進口約45萬劑，可供應90萬名6個月至5歲幼童。莊人祥表示，此次到貨的新版莫德納疫苗為50毫克包裝，是先前莫德納100毫克的半劑量，而給6個月至5歲幼兒施打為25毫克，因此新疫苗每劑可提供2名幼兒施打。

莊人祥表示，由於莫德納公司尚未提供新劑型檢驗樣品，因此此批45萬劑莫德納疫苗到貨後，需要進行14天封緘檢驗作業，若下周到貨，預計7月中下旬就可以開放接種。

6月29日到貨的Novavax疫苗50.4萬劑，最快7月8日起提供接種，目前僅提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種，每劑須接種0.5ml。不過ACIP召集人李秉穎呼籲，Novavax疫苗屬於次單位蛋白製程，接種後的心肌炎風險相當低，適合用於18歲以下接種。對此莊人祥表示，仍要再確認。 針對幼兒莫德納疫苗到貨時間，莊人祥表示，預計下周會抵台，目前正在確認班機中。至於最快施打時間，將於7月中下旬開打。圖／指揮中心提供

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