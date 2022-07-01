北市幼童疫苗第1劑覆蓋率可望過半 8月再增接種站

北市教育局表示，北市5至6歲幼童第1劑疫苗覆蓋率可望超越5成，8月再於12行政區開設中型接種站，可供家長預約。

台北市教育局新聞稿表示，配合中央6月11日宣布5至11歲兒童第2劑疫苗接種間隔縮短為4至8週，北市6月18日及6月25日開設東、西、南、北區4個兒童疫苗接種站，及校園集中施打，提供兒童儘速接種疫苗。

教育局指出，5至6歲兒童第一劑覆蓋率已超越4成，6月28日至7月2日期間再規劃醫療院所於12行政區，每區設置1疫苗集中接種站施打第2劑疫苗，提供私幼、非營利幼兒園及市立幼兒園5歲及6歲兒童接種莫德納及BNT第2劑疫苗，也可到現場登記接種；同時提供尚未接種第1劑疫苗的兒童儘速接種。

教育局表示，本次規劃共計560間幼兒園、4259名5至6歲幼兒有意願施打莫德納及BNT第2劑疫苗。其中有意接種BNT的幼兒為4147名，有意願接種莫德納之幼兒為112名，截至6月30日實際施打576名，接種率70.24%。

教育局指出，預計本次再開幼兒疫苗接種站後，第一劑覆蓋率可超越5成；沒有在這次接種第二劑的兒童，市府預計於8月再於12行政區開設中型接種站。

教育局指出，家長可選疫苗預約平台或醫療院所兒童疫苗特別門診讓孩子接種，且接種前應讓孩子有充足睡眠、避免空腹接種疫苗，並加強留意接種後的活動力及身體狀況。

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