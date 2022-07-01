快訊

欲領住宿1300元國旅補助 記得先上網做這件事

台灣好市多有多賺錢？從母公司公告的「一個數字」看出端倪

北市幼童疫苗第1劑覆蓋率可望過半 8月再增接種站

中央社／ 台北1日電
北市5至6歲幼童第1劑疫苗覆蓋率可望超越5成，8月再於12行政區開設中型接種站，可供家長預約。照片為醫護人員為小學生接種兒童疫苗。圖／聯合報系資料照片
北市5至6歲幼童第1劑疫苗覆蓋率可望超越5成，8月再於12行政區開設中型接種站，可供家長預約。照片為醫護人員為小學生接種兒童疫苗。圖／聯合報系資料照片

北市教育局表示，北市5至6歲幼童第1劑疫苗覆蓋率可望超越5成，8月再於12行政區開設中型接種站，可供家長預約。

台北市教育局新聞稿表示，配合中央6月11日宣布5至11歲兒童第2劑疫苗接種間隔縮短為4至8週，北市6月18日及6月25日開設東、西、南、北區4個兒童疫苗接種站，及校園集中施打，提供兒童儘速接種疫苗。

教育局指出，5至6歲兒童第一劑覆蓋率已超越4成，6月28日至7月2日期間再規劃醫療院所於12行政區，每區設置1疫苗集中接種站施打第2劑疫苗，提供私幼、非營利幼兒園及市立幼兒園5歲及6歲兒童接種莫德納BNT第2劑疫苗，也可到現場登記接種；同時提供尚未接種第1劑疫苗的兒童儘速接種。

教育局表示，本次規劃共計560間幼兒園、4259名5至6歲幼兒有意願施打莫德納及BNT第2劑疫苗。其中有意接種BNT的幼兒為4147名，有意願接種莫德納之幼兒為112名，截至6月30日實際施打576名，接種率70.24%。

教育局指出，預計本次再開幼兒疫苗接種站後，第一劑覆蓋率可超越5成；沒有在這次接種第二劑的兒童，市府預計於8月再於12行政區開設中型接種站。

教育局指出，家長可選疫苗預約平台或醫療院所兒童疫苗特別門診讓孩子接種，且接種前應讓孩子有充足睡眠、避免空腹接種疫苗，並加強留意接種後的活動力及身體狀況。

新冠肺炎 北市 教育局 莫德納 BNT

延伸閱讀

據傳林秉樞錄下打特權疫苗過程 高嘉瑜：他常拿錄音檔變造威脅

開放出國前先打疫苗 7月接種「流腦疫苗」省1376元

竹縣+896 連3天低於千人 長者打疫苗送禮券延長至7月底

影／北市兒童疫苗開打 蔡炳坤視察

相關新聞

恩恩爸感謝指揮中心介入 莊人祥：拿到報告再研判是否可幫忙

新北市男童恩恩感染新冠肺炎死亡，恩恩爸質疑送醫過程有延誤，並於昨晚表示，他已接到監察院來函，將約詢恩恩案的相關當事人，但...

北市幼童疫苗第1劑覆蓋率可望過半 8月再增接種站

北市教育局表示，北市5至6歲幼童第1劑疫苗覆蓋率可望超越5成，8月再於12行政區開設中型接種站，可供家長預約

馬祖買不到清冠一號 中央提解方：衛生所就可領藥

馬祖目前沒有中醫診所，台灣本島支援馬祖中醫也在過去兩個月暫停，導致民眾無法取得清冠一號。民進黨連江縣黨部主委李問日前呼籲...

高市鼓勵開抗病毒藥 陳其邁指即起65歲長輩專案列管

高雄今扣除2例轉銜個案，共新增4451例確診個案，疫情由高點往下降，趨於平緩，不過市長陳其邁表示，為防高風險民眾染疫進而...

獨／烏龍第一！新加坡5-11歲1、2劑接種率都超越台灣

中央流行疫情指揮中心今發布四圖卡，強調「5-11歲兒童疫苗接種率世界第一」、「抗病毒投藥率世界第一」、「台灣染疫死亡率在...

恩恩案監察院介入調查 新北：全力配合

中和兩歲男童恩恩案持續延燒，昨恩恩爸表示以接到監察院來函，將針對恩恩案送醫的相關人等約詢，調查釐清始末。對於外界質疑新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。