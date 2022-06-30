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清冠一號公費調整未定案 7月暫不限縮對象

中央社／ 台北30日電

外傳衛福部研擬調整清冠一號公費對象，13至64歲確診者須自費購買，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，調整方案尚未定案，專家還在評估中，7月暫不限縮對象。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，有媒體報導，衛福部中醫藥司根據中央流行疫情指揮中心要求，提出新的公費使用對象規劃，未來自費對象購買清冠一號可能市價每盒約新台幣1500至2700元左右。

衛福部中醫藥司當時已說明，「公費COVID-19治療用台灣清冠一號申請補助方案」正與國家中醫藥研究所及中華民國中醫師公會全國聯合會研商中，尚未定案。「13至64歲新冠肺炎確診者台灣清冠一號7月起改自費」與事實有落差。

羅一鈞今天下午在疫情記者會中被問及此事，他指出，稍早已與中醫藥司確認，公費COVID-19治療用台灣清冠一號補助方案調整尚未定案，專家還在評估中，換句話說，7月暫不限縮清冠一號公費對象。

有關國內COVID-19口服抗病毒藥物開立數量，據統計，昨天共開立5360人份口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共4375人份、默沙東「莫納皮拉韋」985人份，今年以來累計開立約31萬9457人份，包括25萬7559人份倍拉維及6萬1898人份莫納皮拉韋。

另外，中央今天重新審視孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）判定標準，將4例中症個案改列MIS-C，納入重症名單，今天國內一口氣新增8例MIS-C個案。羅一鈞說，MIS-C個案在臨床表現上從輕度到重度，新增個案中，就有4例因症狀輕微提報至中症個案。

新增MIS-C個案是否惡化為重症，羅一鈞表示，醫院通報不會顯示中症或重症，需要透過參考有無使用瑞德西韋或靜脈注射等，但從兒童確診個案無需使用瑞德西韋研判，MIS-C病例也不需使用瑞德西韋，資料或有低估，會由醫院補充相關資料，但醫療端不一定方便，規劃透過健保勾稽、分析。

統計國內醫療資源，全台專責、負壓病房共1萬3328床、空床數7271床、空床率54.6%，其中台北區空床率53.9%、北區57.1%、中區56.4%、南區46.9%、高屏區54.9%、東區71.6%。53家集中檢疫所共7610床、空床數4956床、空床率65.1%；43家地方加強型防疫旅館3905床、空床數1822床、空床率46.7%。

新冠肺炎 清冠一號 羅一鈞

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