看過來！7月1日起 哪「8類族群」可打第4劑？　

國內新冠肺炎疫情逐步走出高原期，國外BA.4、BA.5變異株又逐步進到本土，許多民眾打完第3劑已過5個月餘，疫苗保護力逐漸下降。中央流行疫情指揮中心宣布7月1日再開放4類族群也可施打第4劑疫苗，加上先前開放的族群，全台共8類族群可施打第4劑。同時指揮中心也預告7月中將開放，6個月到5歲的幼童接種莫德納疫苗。首批Novavax疫苗也在今晨抵台，預計7月初開打。

指揮中心先前在5月16日就針對65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全或免疫低下且病情穩定者，可接種第二次追加劑，也就是所謂的第4劑。先前也開放第3劑接種間隔滿5個月以上的醫事人員，6月15日起也可開始施打第4劑疫苗。

指揮中心昨日再度宣布，依照ACIP專家會議6月27日的討論結果，建議機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員可接種第4劑。

統計至今，7月1日全台共8類族群可接種第4劑：

1.65以上長者 2.長照機構住民 3.18歲以上免疫不全或免疫低下且病情穩定者 4.第3劑接種滿5個月以上之醫事人員 5.機場港埠工作人員 6.居家檢疫工作人員 7.機構與社福照護系統工作人員 8.航空機組員

第二次追加劑可接種莫德納疫苗半劑量、BNT疫苗或次蛋白疫苗高端全劑量。Novavax疫苗封緘檢驗後，也可提供給18歲以上民眾可作為基礎劑、基礎加強劑，及第一次與第二次追加劑接種，可混打。

同時，食藥署也已通過6個月到5歲幼兒接種莫德納疫苗的EUA，指揮中心昨日也公布接種指引，建議接種2劑、每劑為0.25ml，施打間隔為4-8周，預計7月中會開始接種。

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