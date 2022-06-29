5歲以下接種莫德納幼兒疫苗 彰縣設平台供預約
衛福部規劃6個月至5歲幼兒接種莫德納疫苗；彰化縣衛生局指出，縣內6個月至5歲幼兒約有5萬人，衛生局會架設預約平台，家長可上網選擇接種時間及醫療院所，自行前往接種。
衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）27日舉行會議，同意6個月至5歲幼兒接種莫德納嬰幼兒疫苗、18歲以上可混打Novavax疫苗、免疫不全5至11歲兒童施打第3劑等4項建議；衛福部說明，政策實施時間都要看疫苗供應、各地方政府接種作業安排，行政規劃需要時間配合，有決定會進一步公布。
彰化縣政府今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，會後有媒體詢問6個月至5歲幼兒接種莫德納嬰幼兒疫苗規劃情形，衛生局長葉彥伯說明，依以往疫苗接種經驗計算，6個月至5歲幼兒約有5萬人。
葉彥伯指出，考量家長需上下班，且習慣帶小朋友前往固定醫療院所就醫，衛生局規劃架設預約平台，民眾可以自行上網選擇施打疫苗時間及醫療院所，不過細節須等到疫苗到貨後才能確認。
衛生局表示，彰化縣滿5歲至6歲國小未入學幼童應接種第2劑BNT疫苗預估有1萬2342人，有7444人已由幼兒園造冊，家長可依幼兒園通知日程帶小朋友完成接種疫苗，還沒有造冊或預約者，只要是設籍在彰化縣5歲至6歲幼童，完成第1劑BNT疫苗已達4至8週以上者，可在7月2日下午5時前至彰化縣衛生局網頁預約。
▪【疫情專題】6月29日新增本土42,112例、境外移入92例 確診死亡85例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言