中市7月初加開快打站 為兒童及長者接種疫苗
台中市本土確診數仍高居全國最多，市長盧秀燕今天宣布，將於7月2日開設8處假日校園快打站，7月5日至7日加開47站疫苗快打站，分別為兒童及65歲以上長者施打疫苗。
台中市政府下午召開線上防疫記者會，盧秀燕在會中公布，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案6117例，相較上週三（22日）的7909例，確診數降幅22.66%，顯示台中市疫情呈現平緩下滑趨勢。
由於台中市於22日及23日開設的社區疫苗快打站發生長者在烈日下大排長龍情形，盧秀燕表示，將於7月5日至7月7日，再加開47站疫苗快打站，提供65歲以上長者、55歲以上原住民接種第4劑莫德納疫苗。
為了提供長者更舒適的施打疫苗環境，盧秀燕強調，市府啟動4大優化措施，包括陸續和學校洽借場地，優先選用停車方便的平面場地，備有空調冷氣設備或增設水冷扇；運用戶外空間搭設遮陽棚，讓排隊動線盡量設置風扇；設置報到區、留觀區，規劃場地讓長者休息等待；並規劃於留觀區由工作人員統一發送禮券、快篩，以提升動線順暢。
在兒童疫苗施打方面，盧秀燕表示，經意願調查，台中市約有7萬名學童有意願接種第2劑疫苗，目前完成度逾3成；另考量尚有很多孩子未完成接種，市府預計7月2日開設8處假日校園快打站，為5到11歲兒童接種第2劑輝瑞兒童疫苗，此外暑期各校也會持續配合辦理校園集中接種服務。
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