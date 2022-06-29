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輝瑞兒童疫苗第2劑 屏東逾5000學童施打

中央社／ 屏東縣29日電

為讓學童安心過暑假，屏東縣政府安排輝瑞兒童疫苗第2劑入校施打，目前已逾5000名學童完成接種，縣府也呼籲，暑假將至，出遊也要做好防疫。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，29日新增1770例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診1661人，占確診量93.8%；截至29日，居家照護累計10萬348人。

縣府從27日起就安排輝瑞兒童疫苗第2劑入校施打，總計166校、預計施打8791名學童，目前已完成101所學校，逾5000名學童接種，截至目前為止並無學童有不適狀況。

縣府表示，隨著疫情趨緩，暑假又即將到來，民眾出遊前應關注目的地疫情風險狀態和最新防疫政策，不前往疫情中高風險地區，並準備充足的醫用口罩、免洗手消毒劑、消毒溼巾等個人防護用品，隨時做好防疫準備。

衛生局也提醒，出遊時如乘坐大眾交通工具，應全程佩戴口罩，減少觸碰公共設施表面，儘量不在旅途中摘下口罩進食，遊玩時遵守景區規定做好防護，注意和其他人保持安全距離，避免在空氣不流通的地方長時間停留，如有症狀要盡速就醫。

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