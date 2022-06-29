輝瑞兒童疫苗第2劑 屏東逾5000學童施打
為讓學童安心過暑假，屏東縣政府安排輝瑞兒童疫苗第2劑入校施打，目前已逾5000名學童完成接種，縣府也呼籲，暑假將至，出遊也要做好防疫。
屏東縣政府今天發布新聞稿表示，29日新增1770例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診1661人，占確診量93.8%；截至29日，居家照護累計10萬348人。
縣府從27日起就安排輝瑞兒童疫苗第2劑入校施打，總計166校、預計施打8791名學童，目前已完成101所學校，逾5000名學童接種，截至目前為止並無學童有不適狀況。
縣府表示，隨著疫情趨緩，暑假又即將到來，民眾出遊前應關注目的地疫情風險狀態和最新防疫政策，不前往疫情中高風險地區，並準備充足的醫用口罩、免洗手消毒劑、消毒溼巾等個人防護用品，隨時做好防疫準備。
衛生局也提醒，出遊時如乘坐大眾交通工具，應全程佩戴口罩，減少觸碰公共設施表面，儘量不在旅途中摘下口罩進食，遊玩時遵守景區規定做好防護，注意和其他人保持安全距離，避免在空氣不流通的地方長時間停留，如有症狀要盡速就醫。
疫情快報
▪【疫情專題】6月29日新增本土42,112例、境外移入92例 確診死亡85例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言