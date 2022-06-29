台大估將進入MIS-C高峰 兒童2劑疫苗可有效預防

台大醫院今天發表本土15例MIS-C病童收治報告，個案平均4到5週發病，推估近期進入MIS-C高峰期，請家長注意孩子發燒、出診、沒有尿尿、口腔黏膜變乾、哭泣無淚等危險警訊，接種等2劑COVID-19疫苗應可預防8到9成的MIS-C。

台大醫院今天上午舉行認識「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C）守護兒童健康順利康復記者會，小兒部副主任張鑾英簡報指出，MIS-C通常發生於染疫後的2至6週內，台大目前收治15例MIS-C，平均4到5週發病，年齡層落在5歲到11歲間，分別為男童9人、女童6人。

張鑾英說，目前MIS-C沒有強制通報，通報也沒有獎勵機制，只能鼓勵醫師遇到相關案例積極通報，因此實際收治數和中央公布數字會有落差。

張鑾英表示，根據國外研究，MIS-C發生率大概是每1萬人中有3人，非裔與西班牙裔發生率較高，亞洲裔次之；以今年台灣約60萬兒童確診推估，MIS-C個案可能落在100例至200例，5月20日疫情達到高峰，近期可能進入MIS-C高峰。

張鑾英指出，很多家長看新聞而知道MIS-C，小孩一發燒就會非常緊張，擔心是不是MIS-C，其實並不是確診後發燒都是MIS-C，也有可能是玫瑰疹、尿道感染、細菌性腸胃炎例如沙門氏菌等，2劑COVID-19疫苗應可預防8到9成的MIS-C。

急診醫學部醫師吳仲琳簡報表示，MIS-C的診斷有3大條件，首先是確診紀錄，PCR或是快篩陽性通報皆可；第二就是臨床表現，發燒3天以上，且合併兩個系統以上，明確的症狀如腸胃道、皮膚粘膜、淋巴結、神經或心臟系統等，像是嘔吐、腹痛、腹瀉、皮疹、紅唇、草莓舌、結膜炎、頸部淋巴腫大、抽筋等。

吳仲琳說，滿足以上2項條件後，需進行抽血和其他輔助檢查，檢查發炎指數、肝功能、腎功能等，經診斷後確定才能成為MIS-C個案。

吳仲琳並提醒家長，一旦孩子發燒合併出疹、紅眼、腸胃道不適、淋巴結腫等症狀，且出現例如退燒時精神活力下降、倦怠、嗜睡，或是出現脫水徵候，比如說半天以上沒有尿尿、嘴巴黏膜明顯乾燥、激動哭泣時沒有眼淚等，這些都是危險警訊，要儘速帶孩子就醫，並務必要告訴醫護之前曾感染及時間等。

全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診已超過300萬例，兒童約占20％，絕大多數輕症。據中央流行疫情指揮中心統計，至昨天為止，12歲以下兒童重症累計70例，其中包括15例是MIS-C，以及21案例是腦炎、15名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡。

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