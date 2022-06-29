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快篩EUA掮客爭議 藍爆食藥署反查吹哨人：製造寒蟬效應

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨團披露，食藥署啟動政風調查後，卻回過頭調查檢舉的廠商，要求吹哨者接受政風約詢，質疑食藥署是想讓檢舉廠商噤聲、製造寒蟬效應。記者程遠述／攝影
國民黨團披露，食藥署啟動政風調查後，卻回過頭調查檢舉的廠商，要求吹哨者接受政風約詢，質疑食藥署是想讓檢舉廠商噤聲、製造寒蟬效應。記者程遠述／攝影

國民黨立法院黨團日前接獲投訴，有廠商向食藥署申請快篩EUA(緊急使用授權)過程疑似個資被流出，被聲稱能幫忙申請的公關公司找上門，質疑內神通外鬼。國民黨團今披露，食藥署在承諾啟動政風調查後，卻回過頭調查檢舉的廠商，要求吹哨者接受政風約詢，質疑食藥署是想讓檢舉廠商噤聲、製造寒蟬效應。

國民黨團立委李德維今表示，國民黨為檢舉廠商發聲時基於保護，並未透露廠商個資，記者會資料也經過處理，沒想到新聞發布後，一位「食藥署黃小姐」多次去電這家吹哨者公司，要求負責人回電，之後食藥署甚至派政風人員前往吹哨者公司宜蘭倉庫，約詢相關人員，同時要求公司負責人到食藥署政風面談。

李德維指出，食藥署政風人員不斷要求該公司，確認記者會爆料影像中的人物是誰，講白了就是「要知道是誰提出檢舉」。

國民黨團總召曾銘宗批評，政風人員必須依照相關作業規定，本來該要調查政府機關公務人員，但竟然去調查吹哨者，顯然衛福部政風人員違反規定，他質疑衛福部是否刻意製造寒蟬效應，讓民間廠商不敢再吹哨？不敢再檢舉政府機關相關違法案件？

曾銘宗也指出，國民黨團將正式行文給衛福部，要求本案限期在一個月內將查辦情形，答覆國民黨團，同時，國民黨團也將正式行文給法務部調查局偵辦，查明衛福部有無內鬼，還原事實，倘若沒有內鬼，也還給食藥署公道。

新冠肺炎

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