恩爸：終於看見公權力幫助 盼中央拿到完整真相

中央社／ 新北28日電
恩恩爸林先生。圖／聯合報系資料照片
恩恩爸林先生。圖／聯合報系資料照片

恩恩爸爸今天晚上說，恩恩送醫案經過努力這樣久，終於看到國家公權力幫助，要介入調查本案；他希望中央要好好調查新北所呈報的報告，所拿到的報告是完整的真相。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會表示，面對恩恩送醫事件整個後續相關事證陸續揭露，為了給家屬清楚說明，指揮中心將請新北市府提供正式報告，還原事實經過。

恩恩爸爸今天晚上在政論節目視訊連線中表示，經過努力這麼久，終於看到國家的公權力幫助，要「介入調查」本案，並瞭解各機關橫向聯繫過程，也希望中央拿到的報告是完整的真相。

恩恩爸爸說，依據中央流行疫情指揮中心今天在記者會的發言，可見當時中央是以看待一般救護案件，看待新北市府送給中央的恩恩送醫時序，他希望中央現在要好好的「重啟調查」，一定要好好調查新北呈報上來的報告。

恩恩爸爸也說，新北市府衛生局副局長許朝程在恩恩送醫案後，發給各醫院院長的簡訊，證實市府衛生局自己在4月17日就內部調查，知道恩恩是延誤送醫，「並且知道自己犯下滔天大罪」，這封簡訊是醫療人員透過臉書Facebook私訊提供給他，簡訊是由衛生局發給各醫院院長的。

恩恩爸爸說，新北市中和市衛生所、市府衛生局，有這樣大的編制，卻都讓消防局找不到人，卻沒有人力負責恩恩的送醫案。

對中央要求提正式報告，新北市府衛生局長陳潤秋下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會中表示，在收到中央來函後，會依照來函盡速回覆。

許朝程今天中午透過文字表示，防疫過程對醫療體系的病床的徵用與整備，他的語意從來都是希望大家一起努力，也要求、拜託醫院院長一起暢通醫療體系的任何環節，不要讓任何可能發生延誤就醫的情況發生。

許朝程說，與急救責任醫院院長們交流的內容，主要強調因應疫情海嘯即將到來，新北率先啟動居家照護對保全醫療量能的重要性，及提醒醫院做好徵用病房的準備，希望醫院齊心合力確保醫療體系不崩潰。

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