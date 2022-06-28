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該不該打第4劑？前台大醫揭「2情況」可不打：效果有限且不持久

聯合新聞網／ 綜合報導
國內新冠肺炎疫情仍在高原期，加上國外BA.4、BA.5病例逐漸增加，不少專家疾呼應在秋冬前接種第四劑，以防疫情再度捲土而來。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
國內新冠肺炎疫情仍在高原期，加上國外BA.4、BA.5病例逐漸增加，不少專家疾呼應在秋冬前接種第四劑，以防疫情再度捲土而來。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

國內新冠肺炎疫情仍在高原期，加上國外BA.4、BA.5病例逐漸增加，不少專家疾呼應在秋冬前接種第四劑，以防疫情再度捲土而來。曾任台大醫院感染科醫師的林氏璧（本名孔祥琪）今（28日）指出，「最近很多醫護人員來問我該不該打第四劑」，他因此分享個人看法

林氏璧表示，台灣目前有三類人可以在第三劑施打完五個月之後繼續施打第四劑：

一、5月16日公布：65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定者；

二、6月10日公布：第一類醫事人員（包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員）；

三、6月27日公布：機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員。

林氏璧解讀，目前沒看到其他國家針對醫護人員或邊防人員施打第四劑疫苗，多半是針對一定年齡以上，或是免疫不全的患者。同時，打第四劑的建議主要是來自「以色列的研究」，其中有個刊登在新英格蘭醫學期刊的研究指出，醫護人員在打完第三劑四個月後，打第四劑的研究對象裡「有154人打BNT、120人打莫德納」，其中和抗體僅能回到比第三劑稍高的水準，且防Omicron有症狀感染各自僅有43%和31%；若把無症狀感染也加進來，則各自僅有30%和11%，效果更差。

林氏璧說明自己可以理解ACIP的決定，畢竟國內疫情雖然已經在下降中，但還是有一定的程度；此外BA.4、BA.5已經要進來，因此想短暫的加強一下醫護和邊防人員的免疫力。不過林氏璧強調，「不應該太過期待打第四劑能減少感染的效果」、「防感染效果有限且可能也不持久」。

最後，林氏璧也列出四點條件，提供醫護作為參考是否該接種第四劑的依據：

一、若本身有新冠重症風險因子如肥胖、糖尿病，可以打；

二、若接種前三劑疫苗時，曾發生對mRNA疫苗有嚴重不良反應，可不打；

三、若評估工作環境，發現接觸病毒的風險實在太大，可以打；

四、若已經感染過了，可不打；但是假如只打兩劑就感染了，那在感染後三個月，可追加第三劑。

新冠肺炎 疫情 BNT 莫德納 Omicron

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