Novavax疫苗月底到貨何時能打？莊人祥：7月14日後才開放

食藥署日前召開專家會議，討論通過Novavax新冠肺炎疫苗施打建議。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨日表示，6月底預計Novavax疫苗就將到貨。如今已屆月底指揮中心今日再度被追問到貨進度，莊人祥則回應，規畫6月底到貨，但食藥署通常需要2周封緘檢驗，要7月14日後才會供民眾施打。

莊人祥表示，因為次蛋白疫苗一般而言比BNT、莫德納這類mRna疫苗副作用來得低，有些長者連打一劑都會擔心的話，也許可試看看施打Novavax疫苗，副作用屬於較少的次蛋白疫苗。

莊人祥提醒，因為Novavax疫苗屬於新的疫苗，食藥署通常會需要2周封緘檢驗，實際施打時間會在7月14日後，只要是18歲以上民眾，希望打次蛋白疫苗，都可以接種。

預計到貨量，莊人祥透露，採購總量是200萬劑，月底會先到50幾萬，明天才會有較清楚的說明。

指揮中心公布昨日全台施打疫苗施打狀況，共打8萬1393人次，第一劑覆蓋率91.26%、第二劑83.17%、第三劑70.05%。

醫療資源部份，全台空床率來到51.3%，先前吃緊的南部也來到39.2%；口服藥部份，一樣在周二出現攀升狀況，倍拉維領用7424份、莫納皮拉韋1863份，共領用9187份。

商品推薦