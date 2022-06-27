暑假不放鬆口罩令 2.8萬劑流感疫苗8月底前可打
國內COVID-19疫情趨緩，各界關心口罩禁令何時放寬，指揮中心今天表示，暑假暫時不會放鬆，另外台灣已2年沒有流感疫情，目前有2萬8000劑效期至8月底的流感疫苗可提供接種。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸下降，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會表示，目前觀察到周邊國家發生流感疫情，但過去2年以來，台灣一直沒有流感疫情，也沒有流感重症，用總體類流感來算，死亡率約在萬分之一左右。
莊人祥指出，未來可能因邊境開放政策，境外移入造成傳播，但台灣邊境檢疫維持一定強度，暑假暫時不會開放口罩禁令，都會降低流感在台灣流行的可能，當社區中沒有病毒，就不會同時感染流感和COVID-19。
針對流感疫苗開打規劃，莊人祥表示，今年公費流感疫苗採購610萬劑，預計10月起開打，依據年齡分為兩階段施打，50歲至64歲於11月接種，其他類別的流感疫苗公費對象都是10月1日開始接種，暫無提早施打規劃。
另外，莊人祥提到，目前有一批效期到8月底、數量約2萬8000劑的流感疫苗，民眾如果想接種，到8月底前都還有機會。
COVID-19疫情持續，據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共1萬3824床、空床數6866床、空床率49.7%，其中台北區空床率50.9%、北區54.3%、中區48.4%、南區37%、高屏區52.7%、東區67.2%；55家集中檢疫所共8131床、空床數5363床、空床率66%；48家地方加強型防疫旅館共4533床、空床數2216床、空床率48.9%。
據統計，昨天共開立2271人份COVID-19口服抗病毒藥物，其中輝瑞「倍拉維」共1790人份、默沙東「莫納皮拉韋」481人份，今年以來累計開立約29萬8790人份，包括共24萬1000人份倍拉維及5萬7790人份莫納皮拉韋。
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