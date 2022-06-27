陳時中淡出記者會為選舉？ 莊人祥：指揮官都有參加各項會議
指揮中心今天下午舉行防疫記者會，但由發言人莊人祥對外說明；對於指揮官陳時中未出席，指揮中心上午回應表示，自今日起，有重大政策部長才會主持記者會，外界揣測恐是要為選舉準備。對此，發言人莊人祥澄清表示，陳時中因為疫情穩定下降，加上衛福部還有許多業務待處理而未參加記者會，但仍如常在指揮中心參加會議，並沒有鬆懈指揮官的任務。
陳時中6月12日染疫後神隱12日，儘管隔離期滿都未現身，僅上周五出現一天後又再度消失。而對於陳時中未出席，指揮中心上午回應表示，自今日起，有重大政策部長才會主持記者會，每周也沒有固定那天主持，由發言人莊人祥主持記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明疫情。
不過，莊人祥記者會中未等記者詢問，便馬上澄清表示，指揮官因為疫情穩定下降，加上衛福部還有許多業務要處理，沒參加記者會。但仍如常在指揮中心參加各項會議，記者會前也會主持會議，沒有鬆懈指揮官的任務。
針對指揮中心格項會議中陳時中是否曾透露交棒訊息，莊人祥也表示，指揮中心業務中都沒有相關訊息。而指揮中心一級開設指揮官由院長指派，但記者會並沒有規定一定要指揮官主持，所以沒有所謂降級的考量。
但據悉英系已為陳時中物色了競選辦公室地點，打算租在台北市長安東路一段，和「小英教育基金會」同一棟大樓。
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