嘉縣兒童BNT第2劑明天開打 預防成人MIS-A疫苗打滿為重
嘉義縣兒童BNT第2劑疫苗，明天校園38場接種站開打，符合接種兒童計9620人，衛生局提醒2劑間隔4周以上，以同廠牌疫苗接種不混打。
嘉縣今天新增885人確診，有症狀211人，無症狀674人。年齡介於2個月-102歲，12歲以下108人，65歲以上169人。累計全縣12歲以下染疫幼童5574人，65歲以上6186人，目前居家隔離811人，輕症居家照護6951人。
目前成人第3劑接種率僅67.2%，上午線上防疫快報邀請長庚醫院副院長蕭政廷，為鄉親說明確診後可能出現的成人多系統發炎症候群MIS-A。
蕭政廷說，多系統發炎症候群（MIS），發生於成人稱MIS-A，兒童是MIS-C，是新冠肺炎相關罕見疾病，成人MIS-A發生於確診後2至12周，男性比率高佔7成，會造成心臟、皮膚粘膜、腸胃道、神經等多重器官發炎，症狀包括發燒、低血壓、休克、腹瀉、腹痛、呼吸喘、皮膚疹、結膜炎，如出現2項以上症狀應趕快就醫。預防成人多系統發炎症候群的最佳方法就是避免COVID-19感染，打滿疫苗是最重要關鍵。
衛生局長趙紋華表示，大人或小孩完整接種疫苗有助降低成人MIS-A、兒童MIS-C機率，全縣成人第3劑疫苗接種率僅67.2%，未接種者仍以長者居多，呼籲65歲以上長者把握6月底前接種任一劑疫苗，可領500元禮券及2劑快篩試劑。
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