指揮中心：長者染疫有時症狀不明顯 打3劑、隨時篩
國內今天新增COVID-19本土病例死亡個案166人，其中101人超過80歲。指揮中心說，疫苗是重要預防方法，高風險族群務必打滿3劑，長者有症狀隨時快篩、及早治療。
疫情延燒，國內今天確診個案增加中重症415例（中症241例、重症174例），其中166人死亡，年齡介於30多歲至90歲以上，101人年齡超過80歲。
外界關注死亡人數持續破百。指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會表示，要讓死亡數下降分幾個層面，首先是預防，接種疫苗還是最重要的預防方法，尤其長者和患有慢性病高風險族群，務必要打滿3劑疫苗，有些人甚至可打基礎加強劑。
再者就是避免感染。莊人祥說，家人若曾經有疑似症狀或曾有確診者接觸史，要避免和長者、高風險家人接觸，年長者有時症狀不是太明顯，要特別關心，若有症狀就隨時快篩，確診就要趕緊通報、治療，符合資格就盡快用藥。
莊人祥說，死亡是疫情落後指標，針對口服藥提供比例持續增加，目前約8%，如能更快診斷、及早治療，對於整體死亡率下降是有幫助的。
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