疫苗受害審議慢？ 莊人祥：將加速處理

針對外界詬病許久的疫苗救濟速度太慢，指揮中心發言人莊人祥23日下午表示，主要是因為行政程序拖得比較久，後續審議過程會比較快，目前已盡量審酌讓「無法確定關聯」的民眾獲得輔助。此外，衛福部將猴痘列為法定傳染病，莊人祥指出，若有疑似個案須在24小時內通報。另本土23日新增48283例確診個案，增166例死亡。

猴痘列法定傳染病

23日新增166例死亡個案，羅一鈞指出，個案中有150人患有重大疾病或慢性病史、118人位接種滿三劑疫苗、還有101人年齡超過80歲。其中有兩名30歲男性，均接種三劑疫苗，但分別因為併發呼吸衰竭與心肺衰竭而死亡。

現場記者提問，死亡數連日超過百人，指揮中心是否有什麼因應措施？莊人祥回應說，疫苗的預防接種是最重要的，尤其是長者或患有慢性病民眾，特別呼籲這些族群接種三劑疫苗，民眾也盡可能避免與有疑似症狀的民眾接觸。他說，一旦出現症狀就做快篩，一旦符合口服藥開藥條件，就會儘快供藥。

此外，國際爆發猴痘疫情，亞洲國家也陸續出現相關個案，莊人祥指出，23日已經宣布將猴痘公告為第二類傳染病，提醒民眾如果發現疑似個案，必須於24小時內進行通報。

疫苗救濟太慢？

有立委於23日早上召開記者會控訴，疫苗救濟判定困難，應放寬相關規定。對此，莊人祥表示，在民眾依規定申請疫苗救濟後，會委託給機構向地方機構調閱資料，其中會經過許多行政程序，所以會拖得比較久，只要後續到審議過程就會比較快一點，目前目前審議已加速，也擴充預防接種的委辦單位人力。

莊人祥強調，相關疫苗救濟的判斷是遵照世界衛生組織的規定，不過一旦有判定為「無法確定（與疫苗的）關聯」的民眾，還是會儘可能衡酌讓民眾獲得輔助。

此外，入境檢疫「3+4」限額2.5萬爭議不斷，莊人祥表示，一週2.5萬人的限額已經是指揮中心評估的結果，且從最近三週的數據來看，入境人數都還沒有超過2.5萬人。未來是否擴充，將考量到國內疫情、醫療量能與防疫旅宿的狀況。

有望擴充限額

現場記者指出，美國商會呼籲進一步開放邊境，否則會錯過很多投資機會，請問未來是否有持續放寬邊境的規劃？莊人祥回應說，第一步就是會從擴充限額開始，持續開放邊境的條件與對象，並考量探親需求，觀光旅遊等狀況，做出滾動式檢討。

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