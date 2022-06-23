6個月至5歲接種莫德納ACIP將討論 最慢7月中開打

6個月至5歲的莫德納嬰幼兒疫苗已獲EUA，指揮中心今天說，預計下週三（29日）之前召開ACIP討論後確認，已規劃進貨時間，但機位還在調，最慢7月中旬開打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，為降低嬰幼兒染疫重症及死亡風險，外界特別關注嬰幼兒疫苗進度，除了仍待審查的輝瑞嬰幼兒疫苗，6個月至5歲可施打的莫德納疫苗已獲得EUA。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中說明，下週三之前會召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議，討論5歲以下嬰幼兒疫苗。

莊人祥說，輝瑞、莫德納在6個月至5歲的嬰幼兒疫苗方面都屬於新劑型，莫德納部分已在規畫進貨時間，會先進來沒問題，時間確認再說明，最慢7月中旬開打，當然是越提早越好。

至於適用5歲到11歲輝瑞兒童疫苗第2劑昨天開打的接種狀況及剩餘量，莊人祥表示，因為還要配合校園接種規劃，昨天只打了1378人；他也說，適用6歲到11歲的莫德納疫苗部分則有3萬6609人接種。因才剛開始打，整體接種率還不是很高。

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