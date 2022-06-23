7、8月開放邊境有可能 莊人祥提2大鬆綁方向

疫情降溫，前副總統陳建仁認為7月至8月可考慮開放邊境。指揮中心發言人莊人祥今天坦言有可能，並點出上調入境總量、開放觀光或探親都是可能的鬆綁方向。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩步降溫，中央流行疫情指揮中心公布，國內新增4萬8283例本土病例，從5字頭降至4字頭。

指揮中心發言人莊人祥表示，疫情雖出現下降趨勢，但哪裡才是底，還有待觀察，各國都不同，就像香港先前疫情突然快速升溫、又突然降到很低，最近又有緩緩上升趨勢；其他國家大多是緩升緩降。

疫情降溫，陳建仁指出，台灣可考慮於7月至8月開放邊境。美國商會也呼籲盡快開放邊境，否則恐讓台灣錯失投資機會。

莊人祥說，目前一直都根據國際疫情調整相關措施，未來也會逐步開放，這些方向都有可能。

他解釋，之所以將入境總量定為2.5萬人次，主要是過去入境檢疫7天時，每週約有1.7萬人次入境，考量檢疫天數從7天縮短為「3天加上4天自主防疫」後，入境人數將增加，因此才暫定2.5萬人次的總量限制。

莊人祥說，6月15日以來，每週入境人次都未超過總量限制，未來也會根據國內疫情、醫療量能、防疫旅館、防疫計程車等相關量能來決定何時鬆綁。

他表示，未來邊境鬆綁有2大方向，一是放寬每週入境人次總量；二是鬆綁邊境條件，從目前只開放持有居留證者、本國籍人士及商務客入境，進一步開放探親、觀光等類別。

至於美國商會提到的商務往來問題，莊人祥說，先前清零時期就開放商務泡泡，只要有需求都可個案洽談。

有媒體詢問，3+4入境檢疫新制實施至今已一週，是否接獲相關違規或異常狀況。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，截至21日並無違規，未來預計每週統計一次，定期對外說明。

商品推薦