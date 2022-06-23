快訊

恩恩案新北衛生局電話沒人接？ 局長澄清4疑點：不是唱空城計

台大生重考醫學系佔名額...口委竟認不得？ 教授這樣分析

7、8月開放邊境有可能 莊人祥提2大鬆綁方向

中央社／ 台北23日電

疫情降溫，前副總統陳建仁認為7月至8月可考慮開放邊境。指揮中心發言人莊人祥今天坦言有可能，並點出上調入境總量、開放觀光或探親都是可能的鬆綁方向。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩步降溫，中央流行疫情指揮中心公布，國內新增4萬8283例本土病例，從5字頭降至4字頭。

指揮中心發言人莊人祥表示，疫情雖出現下降趨勢，但哪裡才是底，還有待觀察，各國都不同，就像香港先前疫情突然快速升溫、又突然降到很低，最近又有緩緩上升趨勢；其他國家大多是緩升緩降。

疫情降溫，陳建仁指出，台灣可考慮於7月至8月開放邊境。美國商會也呼籲盡快開放邊境，否則恐讓台灣錯失投資機會。

莊人祥說，目前一直都根據國際疫情調整相關措施，未來也會逐步開放，這些方向都有可能。

他解釋，之所以將入境總量定為2.5萬人次，主要是過去入境檢疫7天時，每週約有1.7萬人次入境，考量檢疫天數從7天縮短為「3天加上4天自主防疫」後，入境人數將增加，因此才暫定2.5萬人次的總量限制。

莊人祥說，6月15日以來，每週入境人次都未超過總量限制，未來也會根據國內疫情、醫療量能、防疫旅館、防疫計程車等相關量能來決定何時鬆綁。

他表示，未來邊境鬆綁有2大方向，一是放寬每週入境人次總量；二是鬆綁邊境條件，從目前只開放持有居留證者、本國籍人士及商務客入境，進一步開放探親、觀光等類別。

至於美國商會提到的商務往來問題，莊人祥說，先前清零時期就開放商務泡泡，只要有需求都可個案洽談。

有媒體詢問，3+4入境檢疫新制實施至今已一週，是否接獲相關違規或異常狀況。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，截至21日並無違規，未來預計每週統計一次，定期對外說明。

新冠肺炎

延伸閱讀

加速疫苗受害救濟審議放寬門檻 指揮中心：已擴充人力

李秉穎說陳時中沒重症是萬幸 莊人祥：李醫師可能開玩笑

美國商會籲把握時機開放邊境 莊人祥：根據疫情評估中

5歲以下何時能打莫德納？ 莊人祥：7月中是最晚目標

相關新聞

憂猴痘來襲…疾管署公告為第二類法定傳染病 24小時內需通報

猴痘疫情正從歐美蔓延至亞洲，新加坡、南韓也都出現疑似案例。疾病管制署副署長莊人祥昨表示，猴痘已公告列為第二類法定傳染病。...

疫情救濟申請案高達8000件 時力曝僅600件審完

新冠肺炎疫苗施打以來，不少國人產生不良反應，時代力量立委陳椒華今指出，根據衛福部疾管署提供的資訊，申請疫苗救濟件數截至近...

加速疫苗受害救濟審議放寬門檻 指揮中心：已擴充人力

民眾接種疫苗後出現不良反應，不僅影響工作和生活，就醫過程相當艱辛，申請疫苗救濟過程十分困難，時代力量立委陳椒華今召開記者...

藍批長照指引慢半拍 綠諷國民黨不要自己當醫生

國民黨立法院黨團今天質疑長照機構醫藥指引慢半拍，多少長者枉死。民進黨團對此回應，國民黨是看到新北市「恩恩」事件講不下去，...

美國商會籲把握時機開放邊境 莊人祥：根據疫情評估中

台灣美國商會昨天發表「2022台灣白皮書」，呼籲台灣應該掌握黃金機遇，在安全情況下，逐漸開放邊境，重啟商務活動，以免失掉...

5歲以下何時能打莫德納？ 莊人祥：7月中是最晚目標

國內5至11歲兒童疫苗第二劑自6月22日起開放施打，針對最新兒童疫苗接種狀況，指揮中心發言人莊人祥表示，昨日接種輝瑞兒童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。