黑心快篩燒不停！吳秀梅「怎麼不怪廠商」聲量爆衝一週破3萬
大鑫資訊公司進口「富樂Flowflex」因為遭民眾踢爆使用後無法顯示C線（品管線），被調查出使用中國製產品冒充美製出貨，隨著檢調聲押執行長黃南競，外界也把矛頭指向負責EUA（緊急使用授權）的食藥署，質疑審查過程中涉嫌包庇；更傳出食藥署早在5月中就收到富樂快篩有疑慮的消息，卻沒積極查辦，甚至6月13日案情爆發，食藥署長吳秀梅神隱5天後才現身，一連串的黑心快篩爭議，也讓吳秀梅網路聲量爆增，光一週就突破3萬筆。
遭質疑神隱後 吳秀梅拿廠商當擋箭牌 連兩日聲量分居一二名
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/06/15～2022/06/21）統計來看，食藥署長吳秀梅19日聲量高達9,706筆，也是18日有人爆料大鑫申請EUA送件過程，食藥署沒有要求查廠報告，吳秀梅受訪時表示「食藥署就是個審核把關的單位，廠商送來的資料不正確，給錯誤的東西，不是應該要譴責違法廠商嗎？」這番說法不僅網路輿論炸鍋，民進黨立委林淑芬更於臉書發文大嗆吳秀梅「全世界就你吃案讓違法快篩劑輸入台灣，傷害國人健康的吳秀梅最沒資格講這一句話！」並羅列出資料，3月美國FDA就有發公告提醒；接著5月有廠商當吹哨者，林淑芬指出將近兩個月的時間，食藥署放任不處理，更點名吳秀梅說謊欺上瞞下。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
吳秀梅上火線澄清 遭媒體人爆：圖卡刻意裁切 藏中國製側標
隔了一天，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/06/15～2022/06/21）疫情記者會上，食藥署署長吳秀梅親上火線澄清，聲量來到第二高點8,819筆。吳秀梅表示「是被核准EUA的廠商魚目混珠」，4月26日申請書上廠商填寫「製造廠在美國加州聖地牙哥」，強調是依《特定醫療器材專案核准製造輸入辦法》，「若有在一些國家有核准的，也可以取代相關文件」；至於被問到為何沒有事先查廠？吳秀梅解釋，EUA在制訂時，就是因應緊急公衛情勢，因此與一般查驗登記許可證不同，EUA申請本就不用附查廠報告，取而代之的是食藥署先檢驗，看是不是符合公衛需求。另外，記者會上吳秀梅拿出的圖卡中，也遭到質疑，刻意裁切，把中國製造的側標隱藏，再度引起網路熱議。
image source:FB/黃揚明(剝雞）
吳秀梅網路熱門關鍵字 「下台、包庇、瀆職、放任、護航」
進一步根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/06/15～2022/06/21）統計分析，食藥署長吳秀梅網路熱門關鍵字，除了「吳秀梅」遭點名「下台」之外，其他像是「違法廠商」、「大鑫」、「富樂」都是熱議話題；連日召開記者會，持續揪出黑心快篩內幕的「國民黨」以及大罵吳秀梅的「民進黨」立委林淑芬也擠進熱門關鍵字榜單。另外，食藥署在這次快篩審查議題中，遭到質疑的「包庇」、「瀆職」、「護航」、「放任」、「無能」等字詞，同樣是網友熱議話題。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
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分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月15日至2022年06月21日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『食藥署長吳秀梅』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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