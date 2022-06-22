北市疫情趨緩 區級關懷中心6月30日退場

台北市4月因應COVID-19疫情嚴峻，各區成立關懷中心啟動確診者居家照護，如今隨著疫情趨緩，關懷中心開始進行降載，預計6月30日退場完畢，相關業務回歸各區健康服務中心。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從4月中旬後開始逐漸升溫，台北市4月20日全面啟動確診者居家照護，12行政區公所各自成立區級關懷中心，產發局、環保局、社會局等跨局處派駐人力支援，另招募百名兼職人員協助接線、派案。

隨著台北市疫情逐漸趨於穩定，確診者隔離時間縮短，加上確診個案自主回報疫調系統上線，以及遠距醫療系統成熟，關懷中心不再需要每天撥打並接收大量電話，已從6月初開始逐漸降載。

台北市民政局及衛生局今天表示，各區關懷中心預計30日解編，目前列管2萬2928名居家照護者及2475名居家隔離者的相關業務，將回歸各區健康服務中心進行，跨局處支援人力則會歸建。

台北市副市長蔡炳坤接受媒體電訪說明，原本除了確診者外，關懷中心還需要照顧居家隔離者，現在染疫人數慢慢下降，隔離天數也逐漸縮短，需求已逐漸降低，不過因為健康服務中心編制不大，所以臨時招募的兼職人員將繼續聘用，依據各區健康服務中心需求調配人力。

此外，蔡炳坤指出，收住確診者的加強型專責防疫旅館需求也在下降，因為旅館空在那邊也不對，所以每天都會統計旅館的供需狀況，安排旅館逐漸退場。

台北市立聯合醫院表示，今年共徵用5家加強型專責防疫旅館、910間房，預計7月26日前全數退場完畢，劍潭青年活動中心及中央的集中檢疫所將持續運作，保留必要量能。

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