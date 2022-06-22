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中市兒童輝瑞疫苗第2劑將開打 設校園快打站

中央社／ 台中22日電

台中市政府今天表示，第2劑兒童輝瑞疫苗明天起將採醫療院所、校園集中接種、假日校園快打站「三管齊下」陸續開打，25、26日並預計開設12處校園快打站，為孩童接種疫苗。

台中市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上防疫記者會，台中市長盧秀燕會中指出，台中市今天新增7909例本土確診個案。

盧秀燕表示，台中市22、23日2天，啟動47處莫德納疫苗快打站，只要設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民，可接種莫德納疫苗第4劑，今天上午各施打站出現踴躍排隊人潮，截至中午施打人數已達3萬7535人。

至於部分快打站今天上午排隊人潮爆滿，因今天氣溫炎熱，許多長輩在烈日下苦不堪言。盧秀燕說，感謝長輩配合政策、踴躍接種疫苗，她向現場久候的市民致歉，民政局第一時間已緊急增設遮陽棚、水冷機，增派醫護人員加速施打作業，派員協助維持秩序。

盧秀燕建議，請民眾依通知單上的分流時段前往施打，若到現場發現排隊人潮太多，可稍晚再前往，快打站會視現場狀況延長服務時間，為長輩完成接種服務，一定可以打得到。

她說，民眾現場因故未領到鼓勵施打的禮券，區公所都有造冊登記，禮券未來幾天會補送到府；此外，各醫療院所也有提供疫苗接種服務，一樣會提供中央額外贈送的2劑快篩試劑和價值新台幣500元的禮券，歡迎長輩多加利用。

盧秀燕表示，第2劑兒童輝瑞疫苗明天起，將採醫療院所、校園集中接種、假日校園快打站「三管齊下」陸續開打，今天即可向醫療院所預約，25、26日並預計開設12處校園快打站，為孩童接種疫苗。

媒體提問，台中市是否有孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）個案，台中市衛生局長曾梓展表示，目前有1例，為6歲孩童，今年5月曾確診，6月出現高燒、胸悶，就醫檢查發現發炎指數升高，且有心肌炎，經住院治療一週後康復出院，至於成人多系統發炎症候群（MIS-A）則尚未發現。

至於今天前往快打站施打的人潮爆量，市府未來是否會變更場地。台中市民政局長吳世瑋說，目前因為學校也在施打兒童疫苗，這次長輩快打站都是社區活動中心施打，之後規劃會將施打天數拉長，並進行分流，避免同樣的狀況發生。

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