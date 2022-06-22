快訊

左營海軍S-70C反潛直升機在營區墜毀 機上4人受傷送醫

澎湖兒童第2劑疫苗 23日起校園集中接種

中央社／ 澎湖縣22日電

澎湖縣政府今天表示，澎湖學童第2劑莫德納、輝瑞疫苗，23日起各衛生所室分批進入校園集中接種，縣府呼籲家長盡早讓幼童接種，提升完整保護力。

澎湖縣政府表示，縣府自5月9日起至5月20日分批至澎湖各校為6至11歲學童施打第1劑莫德納疫苗，5月25日至6月8日為全縣5至11歲兒童施打第1劑輝瑞兒童疫苗，接種進度順利完成，第1劑接種率超過85%，高於全國平均值。

澎湖縣政府表示，澎湖5至11歲兒童符合接種第2劑兒童疫苗資格者，約有4569人，須相同廠牌疫苗，間隔4週至8週以上，學校已發送接種同意書給家長，縣府調查意願後，統一造冊，排定接種日程。

澎湖縣政府表示，澎湖縣國小共37所、9所附設幼兒園，23日起從赤崁國小開始施打，由白沙鄉衛生所醫護人員為學童施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，如於暑假期間，將由學校安排學生返校接種，預計7月8日完成全縣學童莫德納、輝瑞第2劑疫苗施打。

新冠肺炎 澎湖

延伸閱讀

澎湖縣SBIR發表會 賴峰偉肯定發揮青創能量

長輩疫苗4劑首日快打站現亂象 蔡其昌批盧秀燕：推卸責任

何美鄉詳解無敵星星 打3劑疫苗加自然感染

比爾‧蓋茲：「疫苗誠可貴，但解藥更關鍵。」

相關新聞

確診條件新增 莊人祥：核酸試劑快篩陽即確診

中央流行疫情指揮中心已於昨日修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，新增「民眾使用經衛生福利部食品藥物管理署核准通過之家用新...

基隆疫情趨緩 專責病床比率調降改增收治非新冠病人

基隆今天新增個案確診人數699例，疫情趨緩，市長林右昌說，基隆專責病床比率調降，基隆長庚醫院原開設專責病房171床，昨向...

現階段政治不是選項 郭台銘：為台灣防疫盡力足矣

鴻海集團創辦人郭台銘動向備受矚目，他在今拜會桃園市長鄭文燦後，下午透過臉書指出，能為台灣的防疫盡一份力，足矣！造福民眾的...

第2劑兒童疫苗打氣低 台南莫德納不到1成BNT預約僅3成

5到11歲兒童BNT疫苗今天開打，台南市注射的情況並不太好，不僅之前莫德納打氣冷清，今天起開打的BNT本周預約也大致只有...

陳時中下一步？媒體人曬「疑似畢業照」猜：也許6月底離開

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，於上週日6月12日確診，並於6月13日起開始實施居家照護，目前已順利解隔出關，不過陳時中昨（21）日仍缺席疫情記者會。媒體人黃揚明日前在政論節目上分享王必勝在臉書發出的一張照片，直呼「這是畢業照嗎？」

何美鄉詳解無敵星星 打3劑疫苗加自然感染

確診者復原後「無敵星星」近來成為討論議題，中研院研究員何美鄉今天在臉書貼文詳解主流COVID-19變異株為何會一直被取代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。