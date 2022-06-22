陳時中下一步？媒體人曬「疑似畢業照」猜：也許6月底離開

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，於上週日6月12日確診，並於6月13日起開始實施居家照護，目前已順利解隔出關，不過陳時中昨（21）日仍缺席疫情記者會。媒體人黃揚明日前在政論節目上分享王必勝在臉書發出的一張照片，直呼「這是畢業照嗎？」

黃揚明11日在政論節目《盧秀芳辣晚報》中分享王必勝10日在臉書發出的貼文，從照片中可以看見，王必勝坐在陳時中的右手邊，現場還有疾管署長周志浩、指揮中心發言人莊人祥和羅一鈞等人。

王必勝感性在貼文中寫道，「我不在乎一些人對我們的批評謾罵，因為支持鼓勵總是更多，我感覺很榮幸也很珍惜，能跟這樣優秀專業的團隊一起工作，這是職涯中永遠難忘的一段」。

黃揚明針對該照片表示，可以發現王必勝和陳時中真的很親密，看起來真的是左右手。此外，黃揚明更針對貼文內容做分析，直呼「是畢業照嗎？」、「是要準備解散了嗎？」、「講得很感性，好像部長要離開了」。黃揚明認為，根據發文時間點，他的解讀是「指揮中心快功成身退」。

黃揚明提到，王必勝坐在陳時中旁邊叫做「備位」，目前王必勝在疫情指揮中心的職務是「醫療資源、防疫部署」，但從照片看起來比較像「政治部署」。黃揚明大膽推測，「我們可以等著看下一步，如果陳時中部長也許在六月底、七月初，疫情指揮中心解散，然後陳時中部長一旦離開衛福部，職位是誰接？王必勝是哪個位置？也許就在一個月內會發生」。

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