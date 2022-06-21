邊境2.5萬限制民眾回不來 羅一鈞：下周討論是否放寬
指揮中心放寬邊境檢疫措施為「3+4」，但限制每周2.5萬名旅客入境，想要入境的旅客搶破頭要返台，傳出有民眾因買不到機票，因此受困上海飛不回來。指揮中心今日記者會上，醫療應變組羅一鈞表示，數量是考量防疫計程車、旅宿業者等相關量能，會再討論是否放寬，最快下周進行研議。
指揮中心先前放寬邊境檢疫「3+4」，但考量機場檢疫量能等等，因此限制每周入境人數在2.5萬。指揮中心今日疫情記者會上有媒體詢問，有很多民眾在中國因為這項限制回不來，每周2.5萬的入境量何時會放寬？
羅一鈞回應，先前也說明過，6月15日開始執行的「3+4」入境新制，要先瞭解這些剛離開3天隔離期後，進入第4天篩陰的民眾是否遵守相關規範，會就大家是否遵守規定情況；並由交通部盤點業者跟民眾訂位需求，針對入境後機場管理面、防疫計程車量能、防疫旅宿業量能進行討論。
羅一鈞表示，會一周周進行討論，人數上限是否放寬調整方面這週沒有調整，最快下周才會討論。
不過，也有旅遊業者表示，民眾困在上海回不來，主要是因為航空公司皆須配合上海的防疫政策；像上海航班，從6月初開始不斷取消，幾乎無航班飛回台灣，因此坐困上海。
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