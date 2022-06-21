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兒童BNT疫苗明開打 指揮中心撥55萬劑到地方

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙許政榆／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

指揮中心日前宣布兒童疫苗兩劑間隔從12周縮短至四周，指揮中心代理發言人羅一鈞宣布，自明天起，第二劑BNT兒童疫苗開打，各地方政府依接種間隔4至8周逐續安排。

兒童BNT疫苗昨天到貨50.4萬劑，羅一鈞表示，明天會撥配之前剩餘和昨天到貨的疫苗至地方政府，預定配撥共55萬劑供地方政府於六月下旬到七月初接種作業使用；目前統計已有78萬名兒童已接種過一劑BNT疫苗。

另有民眾詢問，若兒童第一劑疫苗於11歲時接種，接種第二劑時恰巧滿12歲，接種劑型及間隔建議是否有所改變。羅一鈞表示，滿12歲學童須依仿單建議劑量接種，如莫德納疫苗需接種0.5ml、BNT疫苗需以成人劑型接種0.3ml。另接種間隔考量社區流行疫情，如有意願可縮短間隔，在間隔4至8周接種第二劑。

有民眾詢問，如果已接種完三劑疫苗，確診三個月後可否接種第四劑。羅一鈞表示，第四劑資格不會受確診影響，現行專家會議認為高齡者65歲以上、機構住民，或免疫低下不全疾病者、醫護人員都符合接種第四劑，只要符合資格不管確診與否，都可在確診後三個月接種第四劑。

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