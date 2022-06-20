快訊

恩恩案錄音檔外流！藍批「不講道義」 卓冠廷回擊這麼說

高中老師封街放鞭炮慶祝學生錄取台大 強調願賭服輸

醫優涉進口混充快篩遭退運 若未經核准屬實將開罰

中央社／ 台北20日電
大鑫資訊進口富樂快篩因為生產地問題引發爭議，衛福部食藥署坦承EUA時，沒要求廠商出具查廠報告。聯合報系記者曾吉松／攝影
大鑫資訊進口富樂快篩因為生產地問題引發爭議，衛福部食藥署坦承EUA時，沒要求廠商出具查廠報告。聯合報系記者曾吉松／攝影

大鑫負責人黃南競在擔任醫優公司執行長期間，涉未經公司授權便進口混充快篩試劑遭提告。食藥署今天說，正查證是否未經核准擅自輸入，也將依檢調結果決定後續裁罰。

衛生福利部食品藥物管理署發布新聞稿指出，僅核准輸入美國原廠ACON Laboratories所生產的FlowflexCOVID-19 Antigen Home Test。

食藥署長吳秀梅下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，醫優公司曾於今年3月28日報關輸入4890組Home Test產品，抽驗發現竟然只有300劑是Home Test，其他都是Rapid Test （Self-Testing）產品，除退運外，也將依醫療器材管理法裁處。

食藥署醫粧組簡任技正林欣慧接受媒體聯訪補充說明，事證已扣下並退運，若確定是未經核准擅自輸入，可依醫材法開罰；至於是黃南競個人行為或有其他共犯，目前檢調正偵辦中，將依調查結果決定裁罰。

醫優科技公司稍早在官網發布新聞稿表示，今年6月13日接獲新北市衛生局裁處函文，才知道3月28日進口一批快篩，遭海關攔下，並於4月6日申請退運。

醫優公司表示，6月15日接獲受委託貨運公司許先生聯繫，指他受黃南競委託於3月進口該批產品，因其中有混雜Rapid test的中國製與外包裝Home test的快篩，故遭海關扣留，並已申請退運。

醫優公司表示，經查是黃南競在未經公司授權下，由香港進口產品，已具狀提告黃南競等人加重背信，並具體求償。

新冠肺炎 富樂快篩

延伸閱讀

黑心快篩燒不停！吳秀梅上火線 拿廠商申請資料反擊

批黑心快篩EUA逾期補件 藍再轟食藥署包庇瀆職

影／國民黨批吳秀梅瀆職卸責 呼籲檢調介入調查

黑心快篩被指甩鍋 食藥署：廠商EUA資料皆填「美國製」

相關新聞

快篩劑疑雲添一筆？ 韓國原廠澄清：在台合法取得EUA

大鑫公司黑心快篩議題延燒，日前本報記者調查發現，食藥署許可的快篩中，有一款韓製快篩「STANDARD Q COVID-1...

陳時中稱快篩棄標商人「殷實」 醫委會：為官如此厚顏

國民黨醫療委員會今天指出，大鑫公司涉嫌將陸製「富樂快篩」假冒為美國產品輸入台灣，如此涉及偽造文書、圖利廠商的重大弊案，衛...

直指團遊防疫新規定「難執行」 旅遊業者：讓遊客自己決定是否出遊

中央流行疫情指揮中心今公布新的旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施，把原本要求旅客須完成3劑疫苗接種，改為未完成3劑旅客須出具...

放寬參團須接種第3劑疫苗 旅行社業者嗆：搞錯重點

中央流行疫情指揮中心宣布放寬旅客參加旅行團須接種第3劑疫苗，未施打3劑疫苗之旅客，可以48小時內之快篩陰性證明代替，盼能...

國民黨醫療委員會：請陳時中別再護航違法廠商

國民黨醫療委員會今天發出新聞稿指出，大鑫涉嫌將陸製「富樂快篩」假冒為美國產品輸入臺灣，涉及偽造文書與圖利廠商，屬於重大弊...

三劑禁令取消 旅行業者：期待7月15日後的旅遊補助

指揮中心今天宣布，交通部觀光局修正「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」，鬆綁旅客參加旅行團須接種第3劑疫苗，改為未施打3劑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。