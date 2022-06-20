首批入境3+4隔離期滿 暫不調整2.5萬旅客上限

入境檢疫「3+4」天新制15日上路，指揮中心說，首批隔離期滿4天自主防疫旅客，無人遭檢舉徹夜未歸；近期邊境持續攔截Omicron亞變異株，暫不調整2.5萬人入境上限。

隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫率與國際趨於一致，邊境將漸進式開放，多數專家也認同現在正是台灣放寬檢疫好時機，入境居家檢疫天數放寬3+4天，入境人數採總量管制，初期以每週2.5萬人次為原則。

考量自主防疫期間仍可能具傳染風險，當必要外出事由已完成後應儘速返回防疫旅宿；倘自主防疫者發生外出未歸情事時，由防疫旅宿業者協助於住客外出次日上午通報地方政府，以利地方政府後續查處。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午疫情記者會中表示，暫無接獲首批4天自主防疫旅客徹夜未歸情形。

羅一鈞說，由於3+4天新制才剛上路，旅客遵守防疫規定情形仍待觀察，在面對國際Omicron變異株BA.4、BA.5威脅，本週暫無調整2.5萬名入境人數總量管制上限規劃，但已要求相關單位持續盤點航空訂位、防疫旅館和計程車量能，以利因應後續開放名額準備。

BA.4、BA.5疫情走向備受關注，近日有專家推估，大約2至4週BA.4、BA.5變異株將大舉入侵，羅一鈞說，相關防疫持續嚴陣以待，但綜觀國際BA.4、BA.5疫情，並無出現像去年底Omicron取代最找在印度發現的Delta變異株時，新變異株個案爆炸性增加。

羅一鈞認為，若BA.4、BA.5變異株要取代國內主流的BA.2株，先決條件是社區中BA.2株流行趨緩應下降，甚至偏低，BA.4、BA.5株才有取代空間，應該不會是2至4週內發生，目前不認為會如此迅速。

據日本一份近期研究發現，BA.4、BA.5變異株更具致病率、更有殺傷力，羅一鈞說，該研究是分析動物模型，雖然有發現比較容易攻擊下呼吸道，包括肺部的發炎反應，但還要對照其他各國研究，會請教國內專家意見，日本研究只是作為參考。

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