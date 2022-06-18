北市18日設國小兒童疫苗接種站 2461人施打
北市衛生局表示，今天開設4處兒童疫苗接種站，提供5至11歲兒童輝瑞疫苗第1劑、6至11歲莫德納疫苗第1、2劑接種，截至中午12時，合計接種2461人。
台北市衛生局發布新聞稿表示，北市今天新增3463例本土病例，17日確診者居家照護人數2萬1678人；管理中居家隔離人數3425人。
此外，衛生局與教育局合作於今天及25日，連續2個週六分別於景美國小、西門國小、內湖國小及文化國小開設4處兒童疫苗接種站，提供5至11歲輝瑞兒童疫苗第1劑、6至11歲莫德納疫苗第1、2劑接種，截至中午12時，4處兒童疫苗接種站合計接種2461人。
衛生局並表示，北市第16期COVID-19疫苗接種登記系統已預約接種數為2萬1851人，20至26日提供接種服務；此外北市將於23日至7月2日安排國小校園集中接種，提供輝瑞兒童，以及滿12歲BNT第1劑、第2劑接種服務，就讀北市國小學童都可以向就讀學校登記接種。
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