幼兒有疫苗可打了！家長苦惱選莫德納還輝瑞？前台大醫解答

幼兒有疫苗可打了！美國FDA專家會議全票通過莫德納和輝瑞疫苗施打於6個月以上幼兒，衛福部食藥署昨天舉行專家會議，核准莫德納疫苗用於6個月至5歲兒童，建議施打兩劑，施打時間間隔28天，對此，前台大感染科醫師林氏璧認為，「小小孩打疫苗也是可防MIS-C」，至於選輝瑞還是莫德納他也替家長分析供參考。

林氏璧在臉書發文說，美國FDA專家會議全票通過小小孩疫苗，終於補上最後一塊拼圖，接近全年齡都可以施打新冠疫苗，民眾好奇小小孩疫苗可以防重症嗎，答案是理論上可以，但因為臨床試驗收案人數少，產生案例少，根本沒發生重症及死亡，防腦炎部分，因為國外幾乎沒有兒童腦炎，但理論上是可預防的。

林氏璧也替家長們分析，最近大家擔心的MIS-C(兒童多系統發炎症候群)在青少年和兒童已經有許多證據可以預防，「小小孩打疫苗應該也是可以防MIS-C」，至於要選輝瑞還是莫德納，兩者資料目前很難互相比較，林氏璧表示，「如果比較在乎有效性，建議打莫德納，如果比較在乎打完疫苗後發燒或不舒服，建議打輝瑞」。

指揮中心代理發言人羅一鈞昨天表示，下周會盡快邀集ACIP召集人及委員討論幼兒莫德納疫苗接種事宜，力拚七月開打，目前衛福部食藥署核准莫德納疫苗用於6個月至5歲兒童，建議施打2劑，每劑0.25毫升，為成人劑型一半，施打間隔28天。

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